"Будьмо чесними": чи вдається росіянам русифікувати дітей на окупованих територіях

Коли Росія приходить на захоплені нею землі, перше, що вона робить після руйнувань та вбивств цивільного населення – намагається переписати історію та перевиховати дітей на свій лад.

Неповнолітні – взагалі окрема сакральна тема для окупантів. Про це 24 Каналу розповів заступник голови Бердянської райради Віктор Дудукалов, підкресливши, що є багато способів, якими ворог пробує достукатися до дитячих розумів.

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Як росіяни намагаються русифікувати дітей на ТОТ

У Бердянській райраді розповіли, що окупанти різними методами намагаються тиснути на дітей на окупованих територіях:

запрошують до таборів на території Росії, організовують візити на "all inclusive" в Чувашію або якісь подібні місця;

24/7 пропаганда ллється через освіту. Всі заклади, які виховують та навчають дітей, це винятково "прошивка" мізків;

привозять в школи російських військових, які взаємодіють з дітьми. Зокрема, дозволяють їм гратися зброєю та лазити по техніці тощо;

військово-патріотичні виховання, приміром, вишколи та домедична допомога.

Окупанти розуміють, що наші діти виросли в Україні й іншого не знають, і тому намагаються всіма силами "насадити росіянство", яке вони принесли на нашу територію. Будьмо чесними – у них є певні результати,

– підкреслив Віктор Дудукалов.

Але росіяни розраховували на те, що українське суспільство буде набагато більше російським. Утім, як виявилося, Запорізька область, яка є переважно російськомовним регіоном, не має багато проросійських мешканців. Тому ворог з усіх сторін "обробляє" дітей. Натомість про доросле населення взагалі важко говорити, оскільки там тотальніша пропаганда, аніж можна уявити.

Росіяни продовжують викрадати українських дітей

Загарбники діють подібно до злочинів німецьких солдатів за часів Другої світової війни. Такої масштабної депортації дітей як з України Європа не бачила з часів Адольфа Гітлера.

Україна продовжує розшукувати цих дітей по всій території Росії та навіть на тимчасово окупованих українських територіях. Неповнолітніх постійно розділяють і переміщують.

по всій території Росії та навіть на тимчасово окупованих українських територіях. Неповнолітніх постійно розділяють і переміщують. У росіян наразі значно більше сценаріїв, щоб депортувати та незаконно переміщати дітей, ніж було у 2014 році.

Активну участь у викраденні українських дітей бере й Білорусь. За даними Єльського університету, туди могли відправити понад 2,4 тисячі неповнолітніх українців.

З початку повномасштабного вторгнення Росія депортувала або примусово перемістила на свої території 19 тисяч 546 українських дітей. З них вдалося повернути майже 400.