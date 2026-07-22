Росіяни "екстрено" оголосили в розшук Михайла Драпатого

Новопризначеного головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого оголосили в розшук у Росії. Раніше Слідчий комітет Росії також заочно висунув звинувачення військовому.

Про це повідомило російське пропагандистське агентство ТАСС.

Як росіяни реагують на призначення Драпатого?

Російські журналісти показали спеціальну картку "Розшукується", яка з'явилася у базі розшуку МВС Росії фактично відразу після призначення Михайла Драпатого на посаду.

У ній зазначається, що головнокомандувача ЗСУ "розшукують за статтею КК".

Водночас МВС Росії не уточнило, за якою саме статтею Кримінального кодексу Драпатого оголосили в розшук.

Росіяни "розшукують" Драпатого / Фото: росЗМІ

Варто зазначити, що раніше Слідчий комітет Росії також заочно висунув Михайлу Драпатому обвинувачення. Пропагандисти стверджують, що у 2017 та 2019 роках він разом із Віктором Ніколюком командував операцією Об'єднаних сил, а підпорядковані їм українські військові нібито "здійснили понад 70 обстрілів" населених пунктів так званих "ДНР" і "ЛНР".

Унаслідок цього нібито загинули та зазнали поранень 154 людини.

Нагадаємо, ввечері 21 липня Володимир Зеленський заявив, що новим Головнокомандувачем Збройних Сил України стане Михайло Драпатий. За словами президента, вони з Драпатим вже визначили завдання на найближчий час та в середньострокову перспективу.

Сам Михайло Драпатий відреагував на своє призначення та заявив, що служіння Україні завжди було для нього честю. Генерал також подякував своєму попереднику Олександру Сирському за послідовну роботу зі зміцнення українського війська.