Окупанти тонуть у Дніпрі у спробах висадитися на острови річки в Херсонській області

У недавньому випадку російські військові пересувалися на гідроциклі. У них влучив дрон, після чого вони попадали у річку і вже не змогли вибратися.

Такі випадки у російській армії не рідкість. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на партизанський рух "Атеш".

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Як росіяни тонуть у Дніпрі

Нещодавній інцидент стався на острові Білорудий у дельті Дніпра. За інформацією агента з 61-ї окремої бригади морської піхоти Північного флоту РФ, двоє солдатів загинули під час операції.

Російські військові пересувалися на гідроциклі, але під час обстрілу з дрона втратили керування, впали у воду та втонули.

Подібні інциденти серед російських військовослужбовців не є поодинокими. За словами джерела, причинами є низький рівень підготовки особового складу та складні умови місцевості, з якими солдати не можуть впоратися.

До того ж російські війська часто деморалізовані, а відправлення на ізольовані острови використовується ще і як метод покарання. Подібні трагедії ще більше підривають моральний стан підрозділів.