Форсування річки Оскіл на Харківщині: в ОСУВ "Хортиця" розповіли, чи має ворог успіх

Російська армія намагається форсувати річку Оскіл у Харківській області. Однак українським захисникам вдається протидіяти цим намірам та діям окупантів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", підполковника Назара Волошина в етері національного маратону.

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Як ворог намагається форсувати Оскіл

За словами Волошина, бувають непоодинокі та неодноразові спроби у ворога намагатися форсувати річку Оскіл за допомогою різних плавальних засобів, зокрема і гумових човнів.

Однак вони (росіяни – 24 Канал) оперативно знищуються нашими Силами оборони. А ті окупанти, яким все ж таки вдалося вибратися та розосередитися, вони вираховуються та відстежуються нашими Силами оборони та знищуються різними засобами ураженнями,

– сказав речник.

За його словами, це відбувається і за допомогою FPV-дронів, ракетних і артилерійських ударів, а також ураження противника за допомогою безпілотників.

Окрім того, наші захисники також застосовують і високоточну зброю для того, щоб знищити окупаційні війська.

До слова, аналітики DeepState 1 грудня розповідали, що російські війська форсували річку Оскіл біля Масютівки, створивши ще один плацдарм на Харківщині. Наразі Сили оборони намагаються стабілізувати ситуацію та не допустити подальшого просування ворога.