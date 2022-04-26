Росіяни гатили з мінометів по Есманській громаді на Сумщині

Окупанти знову обстріляли громаду Сумської області з території Росії. Під мінометний вогонь потрапив один із населених пунктів Есманьської громади.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитра Живицького у прямій трансляції на сторінці у фейсбуці.

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За словами Живицького, 26 квітня відбувся черговий обстріл однієї з громад Сумської області з території Росії. З мінометів обстріляно один з населених пунктів Есманьської громади.

Ми бачимо, що ці обстріли продовжуються не перший день від Бачівська до Білопілля. Практично вся лінія кордону обстрілюється з тяжкої артилерії та мінометів,

– розповів очільник ОВА.

Дмитро Живицький наголосив на тому, що російські провокації останнім часом відбуваються все частіше. Проте могутні українські бійці готові дати відсіч у разі погіршення ситуації.

Центром Есманьської громади є селище Есмань, яке розташоване за 30 кілометрів до кордону з Росією.

Що відомо про обстріли Сумщини з території Росії

Вчора ворог 4 рази обстріляв Сумщину з території Росії. Окупанти гатили з боку російського селища Тьоткіно в напрямку українського села Рівне, що у Конотопському районі.

Ввечері 25 квітня окупанти обстріляли населені пункти Білопільської громади з території Росії.

23 квітня росіяни вели провокаційні обстріли на кордоні з Росією у Білопільській, Новослобідській громадах, а також у Путивльській громаді.

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