А у 2026 році Росія, на випадок блекаутів, починає серійно виробляти мобільні електропідстанції. І це, погодьтеся, прекрасний результат майже п'яти років "спеціальної військової операції". Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

У Росії з'явилася "енергетична швидка допомога"

Саме так "Ростех" називає мобільні електропідстанції, які почали серійно виробляти в Росії. "Енергетична швидка допомога" – звучить красиво.

А тепер найцікавіше: у російській державній корпорації прямо визнають, навіщо вона потрібна. Через ризик масштабних відключень світла внаслідок ударів безпілотників.

Лише за перші десять місяців 2025 року через українські атаки в Росії зафіксували понад 460 випадків пошкодження об'єктів енергомережі. І географія поступово розширюється: спочатку Бєлгородщина, потім Курщина, атепер уже Підмосков'я.

І вона розширюватиметься далі разом із можливостями української зброї.

Десять тисяч людей без світла у Підмосков'ї

Після чергової атаки українських дронів було пошкоджено обладнання в Павлово-Посадському міському окрузі. Без електроенергії залишилися понад десять тисяч споживачів. Без світла були 46 соціально значущих об'єктів. У районі запроваджували особливий режим роботи.

І тут я можу сказати лише одне: “Ну і отримуйте відповідь”. Тому що все це відбувається на тлі російських атак на українську енергетику напередодні зими.

Росія багато років намагалася зробити відсутність світла частиною українського повсякденного життя. Тепер вона сама виробляє обладнання, яке має рятувати її від такої ж самої реальності.

Москва вже не десь далеко від війни

За останні два роки Москва та Московська область пережили сотні атак безпілотників. Під ударом опиняються НПЗ, логістичні центри, склади, енергетична інфраструктура. Після атак пошкоджуються об'єкти Wildberries.

Величезний логістичний комплекс у Котельниках площею близько 230 тисяч квадратних метрів отримав значні пошкодження, частина хабу згоріла.

І тут важливий навіть не конкретний склад. Важливо, що війна поступово перестає бути для Росії телевізійною картинкою. Не тільки Бєлгород, не тільки Курськ, не якісь прикордонні території, про які житель Москви може сказати: ну, це далеко. Тепер це Московська область, світло, логістика, НПЗ, звичайні речі, якими люди користуються щодня.

А проголосувати проти війни вже не можна

І паралельно в Росії відбувається ще одна дуже показова історія. Партію "Яблуко" не допустили до виборів у Державну думу.

Біля Верховного суду зібралися люди. Затримали аж 35 осіб. Для Росії це вже практично рекордний "бунт". Причому виглядало це відповідно: стоїть автозак, біля нього черга людей, і вони спокійно чекають, поки їх туди заведуть. Отакий російський протест у 2026 році.

Але значно важливіше інше. Після того як "Яблуко" прибрали, у виборчому бюлетені залишилися десять партій. І всі десять підтримують продовження війни. Тобто вибір прекрасний: можна проголосувати за війну, або за війну. А якщо ці два варіанти вам не подобаються – є ще вісім партій, які теж за війну.

Від війни вже не сховаєшся навіть правильним голосуванням

І ось тут ці дві історії насправді сходяться. Російська держава намагається зробити так, щоб у громадянина Росії не залишалося навіть символічної можливості сказати: “Я не хочу продовження війни”.

Добре. Можете не залишати її в бюлетені, але війна від цього не зникає. Вона приходить іншим способом. Через відключення електроенергії. Через пошкоджену інфраструктуру. Через згорілу логістику. Через необхідність виробляти мобільні підстанції. Через українські дрони над Московською областю.

І це та реальність, яку вже значно складніше викреслити зі списку.

Росія майже п'ять років намагалася зробити війну повсякденною реальністю українців. Тепер ця реальність поступово повертається додому.

І жодної графи "проти" в російському бюлетені для цього вже не потрібно.