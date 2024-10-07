Вже готуються до штурмів: чи зможуть росіяни прорватися на Півдні

Останнім часом російські пропагандисти повідомляють, що їхня армія готує наступ на Запорізькому напрямку. Там уже відбулося перегрупування військ.

Крім того, окупанти тероризують саме Запоріжжя КАБами й лякають місцевих новою наступальною кампанією. Чи справді росіяни мають сили, аби розпочати наступ, 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Чи є у росіян можливість почати наступ на Запоріжжі

Російські військові активізувалися на Запорізькому напрямку. Зокрема, британська розвідка повідомляла, що росіяни після захоплення міста Вугледар на Донеччині, ймовірно, продовжать наступ. А однією з цілей може стати Велика Новосілка, що в напрямку Запоріжжя.

Перегрупування та доукомплектування підрозділів було здійснено на двох напрямках: на Запорізькому та Времівському – що на стику між Запорізькою та Донецькою областями. Мета, яку зараз переслідуватиме ворог, полягає у відтягненні наших сил та максимальному розтягненні нашої лінії оборони,

– розповів Олександр Мусієнко.

Де розташована Времівка: дивіться на карті

"Я б не став казати, що ворог зараз має потенціал, аби прорвати нашу лінію оборони на Запорізькому напрямку і прорватися до самого Запоріжжя. Такого потенціалу немає. Але йдуть певні демонстративні дії, спрямовані на те, аби відтягнути наші сили та проводити ІПСО на цьому тлі, мовляв, наступ буде всюди", – пояснив військовий оглядач.

Останнім часом росіяни також посилили обстріли Запоріжжя КАБами, супроводжуючи їх інформацією про нібито підготовку до наступу. Нібито задля перерізання логістики.

Активізація штурмів можлива

Певного пожвавлення на Запорізькому напрямку справді можна очікувати. Водночас, малоймовірно, що воно перетвориться у повноцінний наступ.

Це не щось таке, чого не було раніше на тому ж напрямку в районі Роботиного. Тобто поновляться штурмові дії. Після того, як ворог був вимушений перекидати певні сили звідти в Курську область, їм потрібен був час, щоб їх відновити та спробувати продовжувати штурми,

– зазначив Мусієнко.

Найбільше окупанти хочуть максимально розтягнути українську лінію оборони. А самі ж планують зосередитися на пріоритетному напрямку для себе – Донецькому.

До слова, війська, які росіяни перекинули на Курщину, не повернули на Запорізький напрямок. Його натомість підсилили військами, які перебували в окупованому Криму, а також додатковими підрозділами з Росії безпосередньо.