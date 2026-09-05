Новий виклик після реактивних дронів: яку наступну зброю ворог підготував до атак

Українська протиповітряна оборона поступово оговтується від масованих атак реактивних БпЛА та нарощує показники збиття ворожих цілей. Однак росіяни вже розробляють нові сценарії для обстрілів українських міст в опалювальний сезон.

Авіаційний експерт Валерій Романенко розповів 24 Каналу, що окупанти підготували нові далекобійні розробки, серед яких високошвидкісні ракети та дрони. На зміну реактивним безпілотникам можуть прийти засоби зі швидкістю руху до 700 кілометрів на годину.

Чим ворог замінить реактивні "Шахеди"?

За словами авіаексперта, російська армія регулярно змінює тактику, коли Сили оборони України досягають високих результатів у перехопленні повітряних цілей. Як тільки рівень знищення реактивних дронів сягне 95 – 96%, загарбники перейдуть до використання наступного покоління озброєння.

Росіяни вже підготували новий крок, що вони будуть робити. Вони вже випускають "Бандеролі", готується крилата ракета "Дань-Т" і ще одна – С-71М "Монохром". Тобто, якщо менше полетять реактивні "Шахеди" як неефективні, то новий виклик уже на порозі,

– зазначив Романенко.

Експерт зауважив, що нова зброя матиме швидкість до 700 кілометрів на годину, а її бойова частина буде співмірною з безпілотниками типу "Шахед". Збивати такі цілі доведеться переважно зенітними ракетами та винищувальною авіацією.

Росіяни готують нові засоби на заміну реактивним "Шахедам": дивіться відео

Романенко нагадав, що під час першого масованого нальоту реактивних дронів 6 серпня ефективність ППО впала до 65%, адже цілі рухалися зі швидкістю 450 – 550 кілометрів на годину. Проте зараз ситуація стабілізувалася, а показник збиття зріс до 80 – 86%.

Якщо "Шахеди" винищувачі на радарах не бачили через малу швидкість, то коли 700 кілометрів на годину – оці ракети вже комфортні цілі. Якщо ми отримаємо ще ракети й винищувачі, ситуація поліпшиться,

– підкреслив спікер.

Він додав, що Україні варто готуватися до складних сценаріїв під час опалювального сезону, оскільки ворог намагатиметься виснажувати систему ППО новими швидкісними засобами.

Повне інтерв'ю з авіаекспертом Валерієм Романенком читайте на сайті 24 Каналу.