Росіяни готують пастку для входу в Київ: жителям Бучі не сідати в автобуси для "евакуації"
Джерело:Антон Геращенко
Росія почала підлу війну проти України, але отримує шалений опір зі сторони військових, добровольців та цивільних. Проте, окупанти стають все більш цинічними.
Росіяни готують нову пастку. Вони намагаються реалізувати план з захоплення Києва з використання "живого щита" з жінок та дітей.
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Російські окупанти хочуть створити "живий щит"
Згідно з дописом у телеграмі колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, у Бучі російські фашисти збирають дітей та жінок нібито для евакуації. Проте, їхня справжня ціль – створити з них "живий щит" для того, щоб увійти до Києва.
Путін – військовий злочинець,
– йдеться у дописі.
Цю ситуацію також прокоментував секретар РНБО Олексій Данілов, пише "Українська правда". Він наголосив, що Україна не проводить евакуацію населення у Бучі. Жителі міста на Київщині підтвердили "УП" інформацію про автобуси. Данілов також заявив, що російські загарбники прагнуть увійти до української столиці, прикрившись автобусами з цивільними, за якими поведуть свою техніку. Усіх мешканців Бучі попереджають про це та закликають бути обережними.