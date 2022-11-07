Росіяни готують криваві провокації на Херсонщині та вивозять усе, що накрали

Російські окупанти готують чергову провокацію на Херсонщині. Вони вкотре намагаються звинуватити Збройні сили України.

Загарбники відправляють повідомлення жителям тимчасово окупованих районів Херсонської області, які користуються послугами мобільного зв'язку російських операторів. В них повідомляється про те, що командування ЗСУ має наміри здійснити масований артилерійський обстріл цивільної інфраструктури.

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Загарбники готують чергову провокацію на Херсонщині

Відтак, жителів окупованої Херсонщини закликають евакуюватися на лівий берег. Також людей попереджають про запровадження комендантської години протягом доби.

Це може свідчити про те, що окупанти найближчим часом можуть завдати провокаційних обстрілів житлових районів з метою звинувачення українських Сил оборони. Очікується продовження терміну дії комендантської години для прихованого заведення нових сил на правий берег.

В українській розвідці повідомляють, що протягом трьох діб через Каховську ГЕС ідуть змішані колони військової техніки окупантів з боку Козацького в напрямку села Цукури (з правого на лівий берег Дніпра). Зазначають, що більшість машин це тентовані вантажні та цивільні автомобілі запаковані награбованим майном. Окрім побутової техніки загарбники масово вивозять пластикові склопакети для вікон.

Окупанти вивозять награбоване

У Бериславському районі окупанти масово грабують приватні оселі, магазини та склади. Загарбники розграбували майно Бериславської підстанції районної електромережі. Вони вивезли звідти машини, обладнання, прилади, ремонтні матеріали.

З населеного пункту Любимівка росіяни вилучають практично весь наявний автотранспорт: автобуси, легкові автомобілі, вантажівки. Повністю розграбовані місцеві СТО та автопарки.

З місцевих рад населених пунктів, розташованих по лінії Дніпра, вивезено всю документацію. В самих приміщеннях облаштовано комендатури окупантів. В селах Ольгівка та Токарівка загарбники підірвали вишки мобільного зв'язку українських операторів.

Навіщо окупанти "евакуюють" місцевих

Окупанти на Херсонщині оголосили про так звану "евакуацію". Однак в першу чергу вона стосується фактично тих росіян, які після окупації регіону приїхали туди.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що росіяни, які заїхали на Херсонщину, втікають на лівий берег регіону, аби мати можливість втекти, коли ЗСУ деокупують Херсон.

За словами Михайла Подоляка, дії росіян на Херсонщині та нагнітання ситуації довкола регіону, спрямовані на те, аби показати світу, що нібито російська армія стримала наступ українських військ під Херсоном. Однак водночас наші захисники та захисниці ефективно просуваються на різних напрямках фронту.

Президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти не готові залишати Херсон. Ба більше, їхня "підготовка" до виходу є інформаційною операцією.

В українській розвідці також розповіли, коли ЗСУ можуть звільнити Херсон від загарбників.

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