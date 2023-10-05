Росіяни підготували "тактичний відступ" з Криму? Що замислили окупанти на півострові

У відкритому доступі з'явились супутникові знімки, із яких випливає, що в період до 1 – 2 жовтня росіяни забрали із тимчасово окупованого Севастополя усі більш-менш цінні та боєздатні кораблі Чорноморського флоту. Серед них є усі носії "Калібрів".

Росіяни забирають свої судна

Якщо детальніше, то в тому ж Севастополі росіяни залишили:

тільки один ракетний корабель "Бора" (під протикорабельні ракети "Москіт"),

один ракетний катер,

один протичовновий корабель проєкту 1135,

одну субмарину проєкту "Варшав'янка" (схоже, та сама "Алроса", що не виходить з ремонтів),

три великі десантні кораблі,

деякі судна забезпечення.

Читайте також Чому в Україні є медійні та немедійні бригади й від чого це залежить

У тимчасово окуповану Феодосію росіяни перевели один або два ракетні корвети під "Калібри", один патрульний корвет проєкту 22160, один великий десантний корабель та два тральники.

А от у Новоросійськ росіяни й перевели найбільш боєздатне "ядро" Чорноморського флоту – два фрегати проєкту 11356 під "Калібри", мінімум один корвет під "Калібри", три субмарини проєкту 636.6, три великі десантні кораблі та кілька суден забезпечення.

Стратегічний результат, який тягне за собою цей "тактичний відступ" Чорноморського флоту Росії з тимчасово окупованого Севастополя, можна описати як нерівноцінний обмін.

Очевидно, що діставати кораблі росіян у тимчасово окупованій Феодосії чи у Новоросійську буде складніше, аніж у Севастополі. Ну хоча б тому, що туди складніше буде добити "Скальпом" або "Нептуном", чи ж довести туди катери-камікадзе.

Які можливості для нас відкриває "тактичний відступ" росіян

Відмова від операційного району західніше тимчасово окупованого Криму дозволить росіянам натомість вивільнити свій корабельний склад для кращого захисту по хорді Новоросійськ – тимчасово окупований Маріуполь. Там ворог почав активно посилювати свою інфраструктурну складову в очікуванні майбутніх битв весни 2024 року – залізничний, автомобільний транспорт, портова інфраструктура.

Зауважте Вплив на Україну та США: відповіді на головні питання про відставку Маккарті

Щоб бити по наших портам у Чорному морі, в росіян все одно лишаються "Шахеди", берегові ракетні комплекси й морська авіація.

Але схоже, що саме цей "тактичний відступ" Чорноморського флоту Росії з тимчасово окупованого Севастополя став одним із факторів, який стимулював активізацію судноплавства на нашому самостійному зерновому коридорі.

Чим активніше далі піде наша морська торгівля, тим більшою стане "ресурсна подушка" для ведення довготривалої війни.