Буде політичний і військовий надлом: як окупанти готуються оборонятися в Криму

На тимчасово анексованому Кримському півострові панує дух деокупації. Це вже відчувають російські окупанти, для яких український Крим став важливим військовим й політичним регіоном.

Про це 24 Каналу сказав член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв, зауваживши, що для України дуже важливо, аби Крим був під повним контролем Сил оборони.

Важливо "Він приречений": Малюк анонсував сюрпризи від СБУ не лише для Кримського мосту

"З Криму почалася російська агресія, там має завершитися", – зазначив член Меджлісу кримськотатарського народу.

Крим – важливий військовий та політичний об'єкт

Росіяни зі свого боку також розуміють важливість цього плацдарму, тому захищатимуть Крим й вже готуються до цього.

Окупанти постійно укріплюють споруди, налагоджують логістику та будують нові дороги, зокрема на території гірного Криму, щоб мати змогу мобільніше використовувати зброю.

Насамперед для ворога Кримський півострів важливий як військовий об'єкт. Попри те, що російські загарбники вивезли з Криму частину Чорноморського флоту в Севастополі залишився найсучасніший корабель "Циклон", з якого противник продовжує атакувати мирні міста України.

Крім того, там зосереджено багато військової техніки. Також на півострів росіяни привозять поранених солдатів із Запорізького та Херсонського напрямків,

– мовив Барієв.

Водночас для керівництва країни-агресора Крим – це політично-іміджевий об'єкт.

"Після деокупації півострова у ворога буде політичний і військовий надлом", – підсумував член Меджлісу кримськотатарського народу.

У Криму сезон гарячої "бавовни": що відомо