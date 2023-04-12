Росіяни готуються до "жесту доброї волі" на ЗАЕС, – Центр нацспротиву

Російські загарбники готують попередній план евакуації працівників "росатому" на захопленій Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі. Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Зазначають, що колаборантів та звезених росіянами працівників "росатому" на станцію, попередили що незабаром може початись примусова евакуація. Тому вони мають надати список родичів та бути готовими виїхати за першим сигналом.

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Примусова "евакуація"

Російські окупанти викрадають працівників Запорізької атомної електростанції для "профілактичних бесід" у катівнях, аби ті підписували брали російські паспорти. Так, ворог створив "кишенькову" професійну спілку до якої примусово мають приєднатись всі працівники станції, а для вступу необхідно отримати паспорт ворога. Всіх незгодних вивозять та катують.

Особлива увага приділяється тим, хто не уклав договір з "росатомом". Зауважимо, що Росія не здатна звільнити всіх працівників станції через брак робочої сили відповідного фаху.

Нагадаємо, раніше окупаційне керівництво ЗАЕС знизило вимоги для ряду вакансій на станції аби було можливість ввезти відповідний персонал з Росії й замінити ним український.

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