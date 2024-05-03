Росія готується до наступу навколо Харківської та Сумської областей, – ГУР

Російські війська можуть готувати наступ на Харківську та Сумську області наприкінці травня або на початку червня.

Про це розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький. Початок наступу росіян залежить від міцності української оборони на Донбасі.

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Росія готується до наступу

Скібіцький припускає, що основний наступ Росії почнеться в кінці травня або на початку червня. За його словами, Росія має загалом 514 000 сухопутних військ, залучених у війні.

Російське північне угруповання, яке базується на кордоні з Харковом, наразі налічує 35 000 військовослужбовців, але окупанти мають намір збільшити його до 50 000 – 70 000 військових. Окупанти також створюють дивізію резервів (тобто від 15 000 до 20 000 чоловік) у центральній частині Росії, яку планують додати до основних зусиль.

Водночас Скібіцький переконаний, що цього недостатньо для операції із захоплення великих міст.

Швидка операція для входу та виходу – можливо. Але операція по взяттю Харкова чи навіть міста Суми – це іншого порядку. Росіяни це знають. І ми це знаємо,

– наголосив заступник начальника ГУР.

В окупантів дійсно є план

Наміри росіян підтвердив і командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк. В інтерв'ю The Times він розповів, що головною метою Росії залишається знищення України як нації.

Наші спецслужби кажуть, що у росіян дійсно є план взяття Харкова чи Сум, але ми не знаємо, наскільки ці плани серйозні та чи здатні вони їх реалізувати тими силами, які вони мають у своєму розпорядженні,

– сказав він.

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