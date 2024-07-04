Окупанти готуються до "шоу" на Донеччині

Після серії успішних контратак українських військ у південній частині смуги дії ворожого угруповання військ "Захід" його командування все ж таки змістило свої зусилля дещо на північ. Тобто на північну частину плацдарму ЗСУ на річці Чорний Жеребець.

Ситуація на Лиманському напрямку

Російські окупанти, після низки невдалих спроб відновити попередню ситуацію в напрямку сіл Терни та Ямполівка, перенесли основні зусилля із зони дій своєї 25-ї загальновійськової армії в зону дій 20-ї армії. Зокрема, у напрямку Площа – Макіївка.

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У результаті росіянам вдалося вдертися на східну околицю Макіївки й закріпитися там (район місцевої школи), а також взяти під контроль перехрестя доріг, що ведуть на Греківку і Невське. Найімовірніше, найближчим часом противник спробує захопити переправу через річку Чорний Жеребець у самій Макіївці та намагатиметься атакувати позиції наших підрозділів у напрямку Макіївка – Невське, а також Червонопопівка – Невське.

З цією метою підрозділи 252-го мотострілецького полку та 237-го танкового полку 3-ї мотострілецької дивізії, а також окремі частини 59-го танкового полку 144-ї мотострілецької дивізії з великою ймовірністю будуть "доповнені" іншими підрозділами 144-ї мотострілецької дивізії, які перегруповані сюди з півдня.

Треба виходити з того, що противник на цьому напрямку має можливість періодично створювати значну перевагу в силах і засобах на окремих ділянках і напрямках попри те, що в попередніх боях він зазнав тут значних втрат.

У складі двох загальновійськових армій, що діють на цьому напрямку, розгорнуті 3 повноцінні мотострілецькі дивізії та 3 окремі бригади, одна з яких є танковою бригадою. Збройним Силам України дуже складно в таких умовах утримувати протяжний фронт по річці Чорний Жеребець. Особливо, коли ворог має явну перевагу в артилерії та авіації.

Росіяни наростили зусилля на Краматорському напрямку

Тепер про Краматорський напрямок. Судячи з усього, 98 повітряно-десантна дивізія противника, що діяла в східній частині міста Часів Яр, ввела в бій всі три свої парашутно-десантні полки – 217-й, 299-й і 331-й. Власне, завдяки цьому противнику вдалося значно наростити зусилля на цьому напрямку та повністю взяти під контроль мікрорайон "Канал". Не виключено, що в атаках брали участь також підрозділи 11-ї окремої десантно-штурмової бригади та частково 102-го мотострілецького полку 150-ї мотострілецької дивізії.

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Зараз росіяни зайняли позиції по обидва боки вулиці Олега Кошового, зокрема в районі мосту через канал. Їхні передові підрозділи закріпилися в лісах на північ і південь від нього. Зрозуміло, що ці дії ворога є лише підготовчим етапом перед головним "шоу" – штурмом міста Часів Яр.

У цьому контексті цікавить питання – чи буде вороже командування витрачати час та ресурси на "підтримку" таких дій? А саме – витіснення наших військ за канал на південь від міста, від лінії Кліщіївка – Андріївка, з метою забезпечення "свободи маневру" своєму ударному тактичному угрупованню з півдня. І чи буде ще одна спроба прориву через напрямок Богданівка – Калинівка, щоб вчинити аналогічні дії під час штурму самого міста з півночі?

Судячи з усього, відповіді на ці питання ми скоро дізнаємося. Командування ворожого угруповання військ "Південь", сили якого діють на Краматорському напрямку, почало підтягувати свій оперативний резерв в районі Часового Яру – 4-ту окрему мотострілецьку бригаду 2-го армійського корпусу. Причому поки не ясно, де саме її "запустять":

або на сам Часів Яр,

або нею "наростять зусилля" вздовж каналу з півночі на південь, щоб згорнути нашу оборону по лінії Кліщіївка – Андріївка.

Як росіяни збираються штурмувати Часів Яр

Якщо розглядати найбільш ймовірні напрямки штурму самого міста, то, швидше за все, ворог спробує прорватися між трасою Костянтинівка – Бахмут (Т-0504) та мікрорайоном "Новий", у напрямку останнього, діючи переважно штурмовою піхотою через лісову зону на південь від мікрорайону.

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Допоміжним напрямком цілком може бути напрямок по північній дорозі, в сторону мікрорайону "Жовтневий". Такий варіант дозволяє противнику, по суті, відрізати ці два мікрорайони від центральної частини міста та певною мірою ізолювати район своїх найбільш активних штурмових дій.

Однак у цьому випадку різко актуальним стає питання двох позицій, які зараз контролюють Збройні Сили України:

район села Калинівка,

район перетину каналу Сіверський Донець – Донбас з трасою Т-0504.

Наразі ворог просто не може розпочати штурм основної частини міста через наявність цих позицій ЗСУ. Тому, швидше за все, перед введенням у бій 4-ї мотострілецької бригади в районі дій 98-ї повітряно-десантної дивізії остання отримає завдання "розібратися" з цими позиціями.

У випадку з Калинівкою до цього можуть доєднатися підрозділи 200-ї мотострілецької бригади. Хоча, звичайно, може бути варіант, коли 4-та мотострілецька бригада буде використовуватися сама в ролі "полегшення" для підрозділів 2-го і 3-го армійських корпусів, які зараз безрезультатно намагаються витіснити ЗСУ за канал, на південь від траси Костянтинівка – Бахмут, діючи "в лоб" з фронту.

При цьому найбільш вірогідним варіантом є поява підрозділів 4-ї мотострілецької бригади в районі селища Іванівське та на південний схід від нього.

У росіян є тільки один варіант дій

Якщо відштовхнутися від усіх цих тактичних деталей і спробувати подивитися на розвиток ситуації щодо всього Краматорського напрямку, то стає очевидним, що командування ворожого УВ "Південь" продовжує плекати надію про участь у гіпотетичній "битві за Торецьк". Адже основні зусилля окупанти зосереджують саме на південно-західному напрямку.

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Свого часу розпочинаючи наступ з Бахмута на Часів Яр ворог явно розраховував швидко вийти на канал Сіверський Донець – Донбас на широкому фронті не лише в районі самого міста, а й на південь від нього, щоб мати змогу сформувати північний фланг Торецького виступу ЗСУ. Однак наразі це завдання окупанти не виконали.

Цілком можливо, що якби у росіян була можливість відмовитися від штурму Часового Яру, вони б радістю це зробили, обійшовши цю ділянку оборони ЗСУ на південь. Але не вийшло...

Спочатку їм довелося дуже довго вибивати ЗСУ в Іванівському. Потім кілька одночасних і начебто скоординованих спроб ліквідації українського плацдарму по лінії Кліщіївка – Андріївка з наступальними діями як з фронту, так і з флангу закінчилися невдало.

Тому у ворога сьогодні на цьому напрямку просто немає іншого виходу, ніж штурмувати Часів Яр, якщо він хоче продовжувати наступати у південно-західному напрямку. Причому змушений він це робити переважно "в лоб", адже у нього не виходить сформувати фланги для оточення цієї ділянки оборони ЗСУ.