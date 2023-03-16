Росіяни готуються відновити наступ на Вугледар, – Генштаб ЗСУ

Російське військове керівництво після поразки під Вугледаром готується відновити наступ на місто. Окупанти продовжують підготовку до відновлення наступу на Вуглерад.

Відповідну інформацію у вечірньому зведенні 16 березня повідомив Генштаб ЗСУ. У повідомленні йдеться, що противник "продовжує підготовку до відновлення наступу на Вугледар".

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Росіяни обстріляли Вугледар

Крім того, в Генштабі ЗСУ зазначили, що на Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Кам'янки, Авдіївки, Невельського та Мар'їнки.

Протягом доби ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Кам'янка, Авдіївка, Ласточкине, Водяне, Невельське, Нетайлове, Красногорівка, Мар'їнка, Георгіївка та Вугледар Донецької області.

Показуємо на Вугледар на карті бойових дій

На карті DeepStateMAP зазначено, що біля Вугледара у ворога зосереджені:

40 окрема бригада морської піхоти,

14 окрема бригада спеціального призначення,

72 окрема мотострілецька бригада,

155 бригада морської піхоти.

Сили оборони України розгромили росіян під Вугледаром

Для спроби штурмувати позиції українських військових під Вугледаром армія Росії зосередила 155 та 40 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту (ТОФ) ВМФ РФ.

Окупанти намагались якомога активніше застосовувати свої БМ-21 "Град", та стріляти із самохідних вогнеметів ТОС-1А "Солнцепьок" по наведенню із дронів. Для підтримки дій наземних військ були залучені Ка-52 із керованими ракетами "Вихрь" та Мі-28 з ракетами ЛМУР.

Розгром окупантів під Вугледаром був результатом гнучких дій наших захисників в обороні та підсумком вдалих імпровізацій.

У британській розвідці пояснили, що російські війська "загальмували" біля Вугледару, що у Донецькій області, бо за попередні місяці зазнали там колосальних втрат.

Одним з факторів, що спровокував подальші невдачі загарбників, стало успішне впровадження Україною дистанційних протиброньових мінних систем (RAAM). Часто ЗСУ запускали міни позаду підрозділів окупантів.

Вугледар має ключове стратегічне значення, оскільки на цьому напрямку розташовані залізниці та інші важливі об’єкти. Через важливе значення Вугледара Росія сконцентрувала значні сили на цьому напрямку.