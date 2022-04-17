Росіяни готуються знищити увесь Донбас, як це зробили з Маріуполем, – Зеленський

Російські окупанти зосередили усі свої сили на Сході нашої держави. Ворог готується не просто завдати масштабного удару, а знищити цілий регіон.

Президент України Володимир Зеленський разом із військовим керівництвом обговорив подальшу оборону нашої держави. Ворог готується завдати масштабного удару у Донецькій та Луганській областях.

Читайте також Робимо все, щоб забезпечити оборону, – Зеленський записав звернення

Злочинні плани росіян

Глава держави подякував усім, хто надає Україні зброю, адже росіяни не збираються припиняти свої злочини, а навпаки – збільшувати масштаби руйнувань.

Вже найближчим часом росіяни хочуть добити та знищити Донбас. Знищити все, що колись дало славу цьому промисловому регіону. Так само як і з Маріуполем, окупанти хочуть стерти з лиця землі цілі громади Донецької та Луганської областей,

– сказав Зеленський.

Дивіться відео звернення Володимира Зеленського до народу України