Росіяни займаються масовим мародерством в Каховському районі, – Резніков

Ворог з 24 лютого порушує всі правила війни. Росіяни викрадають все, що можуть вивезти до Росії.

Про це 23 грудня розповів міністр оборони України Олексій Резніков. Він зазначив, що окупанти розграбовують Херсонщину.

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"Російські окупанти займаються масовим мародерством в Каховському районі Херсонської області. Мародерство – це фірмовий хід російської армії, куди б вони не йшли. Їм байдуже, що міжнародні правила ведення війни прямо забороняють розкрадання державного чи приватного майна", – сказав міністр.

Грабують Нову Каховку

Міський голова Нової Каховки Олександр Коваленко розповів, що росіяни вдерлися до "Дому маркових коньяків "Таврія" та пограбували його. Спочатку окупанти використовували профілакторій підприємства як військовий госпіталь.

Росіяни вивезли 2 нові лінії для розливу коньяків. Згодом обікрали цех, де витримували спирти, та вивезли зі складів готову продукцію.

У підприємства був і зараз залишився унікальний цех витримки спиртів. Гордість і керівництва підприємства, і самого міста, тому що там спирти були, які витримувалися десятки років – по 30, 35 років. Унікальні види коньяків – колекційні, – сказав мер.

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