Росіяни з "Градів" обстріляли Гірське на Луганщині: постраждала місцева

Російські загарбники 1 квітня завдали удару по житловому сектору міста Гірське, що в Луганській області. Внаслідок ворожої атаки постраждала місцева жителька.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що вранці 1 квітня окупанти знову атакували Луганщину з "Градів".

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Росіяни завдали удару по Гірському

Із реактивних систем залпового вогню росіяни завдали удар по житловому сектору міста Гірське,

– зазначив Гайдай.

У результаті обстрілу зруйновані декілька будинків. Крім того, поранення отримала місцева жителька. На місці ворожої атаки продовжують працювати рятувальники.

Поточна ситуація на Луганщині

За словами глави ОВА, за останню добу окупанти не припиняли обстрілювати область. Вони пошкодили 20 об'єктів у Сєвєродонецьку, Рубіжному, Лисичанську, Кремінній та Іванівці.

У Сєвєродонецьку загинули 2 людей, постраждали жителі Лисичанська та Тошківки.

Водночас українським захисникам вдалося відбити ворожу спробу обійти війська Збройних Сил поблизу Попасної та Новотошківського, а також знищити багато техніки росіян.

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