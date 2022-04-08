Росіяни гранатою замінували домашнє крісло в Бучі

8 квітня 2022 , 15:19
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Джерело:

телеграм Pravda Gerashchenko

На Київщині триває зачистка території після того, як її покинули російські окупанти. Після себе ворог залишив багато боєприпасів і замінував навіть крісло.

Окупанти залишили заміноване крісло на подвір'ї

Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив про заміноване крісло в Бучі. Рятувальники виявили гранату, яка прив'язана до крісла на подвір'ї.

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Вочевидь російські терористи не встигли вкрасти крісло та передати його додому, тому вирішили прикріпити вибуховий пристрій.

Відео замінованого крісла

Окупанти замінували Київщину

  • Глава МВС Денис Монастирський заявляв, що російські окупанти залишили після себе безліч розтяжок біля будинків та на входах у квартири.
  • Як розповів Монастирський, щодня на звільненій Київщині рятувальники виявляють 4 – 5 тисяч вибухонебезпечних предметів.
  • Він повідомив про трагічний випадок, який стався 5-го квітня. Громадянин загинув після того, як відкрив багажник свого авто, в якому ворог залишив гранату.

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Автор: Михайло Гема