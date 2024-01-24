Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні катастрофи Іл-76, – Зеленський

За словами Зеленського, 700-й день війни видався дуже складним. Звернення президента було присвячене падінню Іл-76.

Зеленський переконаний, що росіяни граються із життями українських полонених. Україна буде наполягати на міжнародному розслідуванні.

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Україна просить про міжнародне розслідування падіння Іл-76

Очевидно, що росіяни граються із життями українських полонених, із почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства. Потрібно встановити всі чіткі факти. Настільки, наскільки це можливо з урахуванням того, що падіння літака сталося на російській території – поза нашим контролем. "Факти" – це головне слово зараз,

– сказав він.

Про ситуаціїю з літаком та обміном доповіли Умєров, Залужний, Шаптала, Буданов і Малюк. А Головком та Генштаб розповіли щодо застосування Повітряних сил.

Головне управління розвідки з'ясовує долю всіх полонених, Служба безпеки України розслідує всі обставини.

Зеленський доручив міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі поінформувати партнерів щодо наявних даних в України.

Президенту розповіли про ситуацію в Авдіївці

Були сьогодні доповіді щодо ситуації на передовій – ключовий напрямок. Особлива увага – Авдіївка, інші позиції на Донеччині, а також Куп'янський напрямок. Робимо все, щоб посилити наших воїнів,

– сказав Зеленський.

Україні можуть передати російські активи

"Є важливе рішення сенатського комітету Сполучених Штатів щодо конфіскації російських активів – цілком справедливого кроку. Росія повинна найбільше відчувати реальну ціну її агресії, і ми в Україні справді вдячні всім, хто допомагає пошуку, замороженню та підготовці конфіскації активів російської держави та пов’язаних із нею осіб. Я дякую всім у Конгресі США, хто дбає про захист справедливості", – висловився лідер держави.

Зеленський розмовляв із Шольцем

Як висловився президент, теми були "цілком очевидні". Україна вдячна за підтримку.

Німеччина непохитно та принципово захищає Європу – свободу та стабільність на нашому континенті. Демократичний устрій у Європі може зберегтися, лише якщо Німеччина й надалі буде надійним захисником демократії,

– упевнений Володимир Зеленський.

Раніше 24 Канал писав про те, що Німеччина вперше передасть нам списані гелікоптери. Хоч вони і не нові, але це серйозна зброя, деталі читайте тут.