Розраховуються гривнями, – російських військових з Херсонщини масово перекидають в бік Маріуполя

Окупанти з Херсонського напрямку другий день поспіль прибувають на Маріупольський напрямок. Зі звільнених територій повтікали і цивільні росіяни.

Про це 13 листопада написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, росіяни їхали у бік міста колонами з сотень автомобілів дорогою Мангуш – Урзуф.

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"Прибулих розселяють по пансіонатах та базах відпочинку в селищі Ялта, селі Юр'ївка. Розселенням займається окупаційний МЧС Мангуша", – сказав Андрющенко.

Цивільні на російських номерах

Радник мера зазначив, що наразі на кожному перехресті дороги Мангуш – Урзуф чергують військові регулювальники. Вони очікують на нових окупантів з Херсона на розселення.

Можна відмітити стрімку хвилю цивільних автівок з російськими номерами. Їхні водії кажуть, що вони їдуть з Херсона. Всі, військові та цивільні розраховуються гривнями в місцевих магазинах, – розповів Андрющенко.

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