Начебто "щось фотографував": на окупованій Херсонщині росіяни розстріляли дитину

На тимчасово окупованій лівобережній частині Херсонської області росіяни скоїли черговий воєнний злочин – розстріляли восьмикласника. Окупанти стратили дитину на очах у його родини.

Про жахливий інцидент повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін на пресконференції. За його словами, окупанти розстріляли підлітка 20 грудня, передає 24 Канал.

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Росіяни застрелили дитину на Херсонщині

Прокудін повідомив, що отримав повідомлення з лівого берега окупованої Херсонської області про страшний воєнний злочин росіян. Так, в одному з окупованих населених пунктів Херсонщини росіяни застрелили хлопчика, учня 8-го класу.

Як заявили окупанти, підліток начебто "щось фотографував" і це не сподобалося росіянам.

Хлопець десь проходив і начебто щось фотографував. Російські військові його схопили, привели додому та застрелили. Вони це зробили просто на очах у родини,

– розповів Прокудін про моторошний злочин окупантів.

Мати хлопця впала у відчай і ледь не вкоротила собі віку. За словами Прокудіна, її "врятували з петлі".

Голова Херсонської ОВА повідомив, що директор школи, у якій навчався восьмикласник, вже подав заяву до поліції. Прокудін також наголосив, що буде звертатися до Уповноваженого ВР з прав людини Дмитра Лубінця та усіх відповідних органів, аби зафіксували черговий воєнний злочин російських загарбників.

Окупанти розстріляли пенсіонерку на Херсонщині

На окупованій частині Херсонської області днями раніше російські військові скоїли ще один злочин – розстріляли 70-річну жінку. Як повідомляли у мережі, літню жінку знайшли мертвою з численними травмами на тілі.

Трагедія сталася в Олешках. У злочині запідозрили 39-річного мешканця російської Тули Р. Жукова, контрактника військової частини 12266. Злочинець цинічно заявив, що застрелив пенсіонерку з метою "самооборони". За словами окупанта, коли він "перевіряв" будинок, то до нього нібито на зустріч вибігла пенсіонерка з гранатою в руках. Буцімто саме після цього він вистрілив у неї з автомат Калашникова та втік.

Цинічність окупантів пробила чергове дно, коли стало відомо, що проти військового вирішили не відкривати кримінальне провадження й він не поніс покарання за скоєний злочин.