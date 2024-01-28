Бачимо сумбур в окупаційному війську, – Гуменюк про підрозділи росіян на Херсонщині

На лівобережжі Херсонської області ворог постійно проводить безсистемні ротації. Через це в окупантів виникає сумбур і доволі часто спостерігається "дружній вогонь".

Про це в ефірі телемарафону розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Вона також додала, що попри це окупанти продовжують залишатися на закріплених позиціях, передає 24 Канал.

До теми Тахікардія у штурмах, – Гуменюк про бойові дії окупантів на лівобережжі Херсонщини

На Херсонщині в окупантів дуже мішаний особовий склад

Відповідаючи на питання, чи є серед російських військових на лівому березі Херсонської області приватні військові компанії, Гуменюк зауважила, що на цій ділянці фронту загальна складова особового складу в окупаційних військах дуже мішана. Вона наголосила, що дуже багато ротацій відбувається. За словами Гуменюк, вони настільки безсистемні, що окупанти навіть не встигають налагодити внутрішню взаємодію для того, щоб уникнути, до прикладу, "дружнього вогню" або дружнього радіолокаційного протистояння.

Тобто вони самі шкодять один одному, підрозділи завдають втрат у дроновому сенсі. Тому ми бачимо певний сумбур в окупаційному війську на тому березі (на лівобережжі Херсонської області – 24 Канал). Але за рахунок кількості та можливості підтягувати ресурси, вони залишаються на тих позиціях, на яких досі ще закріпилися,

– заявила Гуменюк.

Водночас, вона додала, що Сили оборони продовжують бойову та контрбатарейну боротьбу. Як наслідок – окупанти зазнають втрат у техніці та особовому складі. Гуменюк зауважила, що хоч окупантів і досить багато на материковій частині лівобережжя Херсонщини, але росіяни зазнають втрат.

Так, логістика окупантів має кілька ліній і знаходиться більше у тилу, куди й підтягуються резерви та особовий склад. Однак на лінії зіткнення відбуваються запеклі бойові дії, ворог зазнає потужних втрат, тому ворог стикається з ще один типом складнощів – підрозділи, які підтягуються на лінію бойового зіткнення, дуже часто відрізняються саботажними настроями.

Ворог застосував рекордну кількість FPV-дронів на Півдні

Наталія Гуменюк повідомила, що російські загарбники протягом минулої доби застосували рекордну кількість FPV-дронів у Херсонській області. Втім, українські захисники змогли протистояти такій навалі.

"Минулої бойової доби максимально активізували саме цей компонент (FPV-дрони – 24 Канал). У нашій зоні відповідальності було зафіксовано понад 70 FPV-дронів. Це – своєрідний рекорд застосування", – підкреслила Гуменюк.