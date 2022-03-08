Росіяни хочуть обійти санкції Заходу: везуть їжу, ліки та запчастини із країни ЄС
8 березня 2022 , 01:30Читать новость на русском
Джерело:твітер alexxbezz
Росіяни цинічно намагаються обійти санкції Заходу. Зокрема, везуть їжу, ліки та запчастини із країни ЄС. Схему викрив український бізнесмен Мирослав Загорський.
Громадяни країни-окупантки завантажують товари у Німеччині. Далі їх везуть білоруські вантажівки.
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Український бізнесмен Мирослав Загорський виявив канал, за допомогою якого росіяни обходять санкції. Завантажують в Німеччині товари і везуть через польський кордон. Білоруськими вантажівками,
– мовиться у повідомленні.
Росіяни намагаються обійти санкції Заходу: дивіться відео
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