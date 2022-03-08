Росіяни хочуть обійти санкції Заходу: везуть їжу, ліки та запчастини із країни ЄС

Росіяни цинічно намагаються обійти санкції Заходу. Зокрема, везуть їжу, ліки та запчастини із країни ЄС. Схему викрив український бізнесмен Мирослав Загорський.

Громадяни країни-окупантки завантажують товари у Німеччині. Далі їх везуть білоруські вантажівки.

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Український бізнесмен Мирослав Загорський виявив канал, за допомогою якого росіяни обходять санкції. Завантажують в Німеччині товари і везуть через польський кордон. Білоруськими вантажівками,

– мовиться у повідомленні.

Росіяни намагаються обійти санкції Заходу: дивіться відео

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