Росіяни хочуть перетворити "Шахеди" в один з найпотужніших засобів ураження

Росіяни з перших днів, як отримали від Ірану Shahed-131/136, намагалися їх тим чи іншим способом покращити. Їх не влаштовувала низка характеристик іранського напівфабрикату і це стосувалося його бойової частини.

Росіяни хочуть підвищити показники руйнувань в тилу України

Попри те, що 40 кілограмів – це досить потужна бойова частина як для дрона такого типу, окупантам її не вистачало. Вони всіляко намагалися посилити бойову частину завдяки осколковим елементам, які вражають і т.д.

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Схоже, вони дійшли висновку про повну зміну принципу дії бойової частини на термобаричну, але... Але тут важливо зазначити один момент. Shahed-131/136 росіяни застосовують переважно по тиловій Україні, а у більшості випадків жертвами цих дронів-камікадзе стають цивільні особи.

Тобто Shahed-131/136 – це не зброя, а засіб терору.

Своєю чергою, термобаричні засоби поразки вважаються у своїй категорії найпотужнішими з не ядерних. При всіх недоліках ТОС-1А "Сонцепьок" її реактивний снаряд МО.1.01.04М найпотужніший у своїй ваговій категорії засіб ураження.

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Тобто російські окупанти цілеспрямовано встановлюють настільки небезпечні бойові частини на Shahed-131/136, щоб... Щоб у рази підвищити показник руйнувань та жертв в Україні.

Нагадайте мені, будь ласка, як це називається? Може, в ООН допоможуть із правильною відповіддю?