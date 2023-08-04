Росіяни хочуть тікати з Криму, однак є "але": в ОК "Південь" назвали головну проблему окупантів

Немає сумнівів у тому, що тимчасово окупований Крим незабаром стане частиною України. Ба більше, у ЗСУ переконані, що цивільні росіяни готові до того, аби тікати з півострова. Проте є певні фактори, які їм заважають це зробити.

Цьогоріч літній сезон у Криму "особливо спекотний" через "бавовну". Це не залишає вибору загарбникам – вони разом зі своїми жінками та дітьми прагнуть якомога скоріше залишити окуповану територію. Разом з тим, як зазначила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, "усе не так просто".

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Що заважає росіянам втекти з Криму

За словами спікерки, росіяни не можуть швидко виїхати з українського півострова через, зокрема, логістичні проблеми. Атаки на Керченський міст зруйнували "найкращий маршрут" виїзду з Криму. Водночас через окуповані території Херсонщини, Запоріжжя та Донеччини не так просто виїжджати.

Тут питання логістики. Навіть при наявності великої кількості охочих залишити півострів – вже не так це просто зробити. Перевантажений і втомлений Кримський міст вже не може так працювати, як від нього вимагається в цій ситуації. Об'їзні шляхи материковою частиною досить небезпечні.

Як красномовно констатувала Гуменюк, виїжджаючи з півострова через окуповані території цивільні росіяни потрапляють в таку собі "бутербродну композицію", стаючи живим щитом для путінських військових. "Люди не дуже хочуть ризикувати власним життям", – сказала речниця.

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Російських військових може стати більше