Ворог намагається організувати прорив: що зараз відбувається на фронті
- Командування угруповання військ "Схід" планує прорив до села Комар на Великомихайлівському напрямку для виходу на оперативні тили ЗСУ.
- Російські війська постають перед труднощами на інших напрямках, зокрема, на Покровському та Куп'янському, що впливає на загальний темп наступу.
Командування угруповання військ противника "Схід" найближчим часом намагатиметься організувати прорив до села Комар на Великомихайлівському напрямку, а також вихід на оперативні тили угруповання ЗСУ, яке веде важкі оборонні бої на Новопавлівському напрямку.
Що треба знати про російські війська
Це один з найбільш ймовірних намірів ворожого командування. Тому варто більш предметно розібратися в тому, що відбувається на Великомихайлівському та Новопавлівському напрямках. Про це заявив Костянтин Машовець, інформує 24 Канал.
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Для початку розберемося зі складом сил і засобів противника.
Основу ударного угруповання УВ "Схід", яке зараз веде наступ на Великомихайлівському напрямку, складають війська двох його загальновійськових армій – 5-ї та 36-ї.
5-та ЗВА діє силами 127-ї мотострілецької дивізії, яка розгорнута у складі всіх своїх 4 "лінійних" полків, та 60-ї ОМСБр. Своєю чергою, 36-та ЗВА діє силами двох бригад – однієї мотострілецької бригади та однієї танкової бригади. Крім цих сил, на цьому напрямку також діють підрозділи двох бригад морської піхоти і 336-ї ОБр МП (Балтійський флот).
Також у смугах вищезазначених армій розгорнутий своєрідний "набір" приданих сил та засобів противника. Наприклад, частина сил 34-ї ОМСБр (зі складу 49-ї ЗВА), кілька стрілецьких полків "мобілізаційного резерву" так званої "ДНР", бригада спеціального призначення та низка частин і з'єднань зі складу армійських комплектів обох загальновійськових армій.
Також слід зазначити, що до складу сил і засобів УВ "Схід" входить низка формувань, які діють на сусідніх напрямках – 35-та ЗВА, що розгорнута на Гуляйпільському напрямку, та 57-ма ОМСБр, яка була перекинута на Новопавлівський (колишній Курахівський) напрямок.
Очевидно, що сили та засоби, що діють у південному секторі Новопавлівського напрямку, разом із 57-ю ОМСБр зі складу 29-ї ЗВА, а також 39-та ОМСБр та зведена тактична група 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії зі складу 68-го армійського корпусу теж підпорядковані командуванню УВ "Схід".
За різними оцінками, ударна оперативно-тактична група, яка веде зараз наступ на Великомихайлівському напрямку, за винятком 35-ї ЗВА та Новопавлівського напрямку, нараховують:
- особового складу – до 49 – 50 тисяч;
- танків – до 275 – 280 одиниць;
- бойових броньованих машин, зокрема й тягачів типу МТ-ЛБ та бронеавтомобілів – близько 625 – 630 одиниць;
- ствольної артилерії, зокрема 120-міліметрових мінометів – близько 350 – 360;
- РСЗВ – до 80 – 85 мобільних пускових установок;
- ну і на цьому ж напрямку є підрозділ Ракетних військ, на озброєнні якого перебувають приблизно 6 – 8 пускових установок ОТРК.
Відразу хочу попередити, що ці дані не зовсім свіжі і не враховують втрати, які ворог зазнав у боях за Велику Новосілку, а також в попередній період. Швидше за все, що стосується танків і бойових броньованих машин, то ці цифри завищені. Особового складу також може бути значно менше.
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Крім того, слід мати на увазі, що згадані вище частини та з'єднання противника не завжди діють у повному складі. Ситуація на кшталт "без одного-двох батальйонів" – аж ніяк не рідкість для цього напрямку.
Ситуація з російським наступом
Тепер про поточну ситуацію, основні напрямки та ділянки, де противник виявляє значну активність.
Зараз загальний сенс наступу цього угруповання полягає в поступальному просуванні з півдня на північ і північний захід, уздовж обох берегів річки Мокрі Яли.
Передові підрозділи 127-ї МСД 5-ї ЗВА, зайнявши в попередні кілька днів населений пункт Бурлацьке, ведуть наступ у напрямку села Шевченко та на північ у напрямку села Веселе. Також підрозділи ведуть наступ у напрямку Привільного та Вільного Поля.
Їхнє найближче завдання очевидне – повністю зайняти район Шевченко – Бурлацьке – Привільне – Вільне Поле і вийти на рубіж Шевченко – Дніпроенергія по західному берегу річки Мокрі Яли.
Своєю чергою, передові підрозділи 37-ї ОМСБр, а також 40-ї та 336-ї ОБр МП продовжують досить результативно просуватися вздовж східного берега у напрямку Дніпроенергії з боку Новоочеретуватого та Роздольного. Їм вдалося зайняти Новоочеретувате і "зав'язати" бої за Скудне.
Водночас командування УВ "Схід" притримує частину своїх сил і засобів, мабуть, маючи на увазі їхнє подальше введення в бій, як "ешелон розвитку успіху". Зокрема, це стосується частини сил 60-ї ОМСБр та 5-ї ОТБр, а, можливо, і 34-ї ОМСБр.
Враховуючи ситуацію на сусідньому Новопавлівському напрямку, суть задуму противника стає цілком зрозумілою. Окупанти хочуть прорватися на трасу Запоріжжя – Донецьк (десь на ділянці Піддубне – Комар). Таким чином згорнути оборону ЗСУ на всьому південному секторі Новопавлівського напрямку, перерізавши низку ключових комунікацій, за допомогою яких здійснюється матеріально-технічне забезпечення українських підрозділів, що протистоять їм. Адже упродовж останніх 3 – 5 днів у цих смугах противник не має суттєвого просування, попри те, що веде запеклі бої в районі Преображенки та Андріївки.
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Це цілком зрозуміле й очевидне бажання ворожого командування. Питання в іншому – для того, аби здійснити ривок до дороги, росіянам доведеться наступати на досить широкому фронті. Це означає необхідність ввести у бій не тільки ті самі "притримані" резерви, а й додаткові сили. Причому зробити це доведеться виключно у секторі УВ "Схід".
Можливе перенесення основних зусиль зі смуги 5-ї ЗВА в смугу 36-ї ЗВА і звуження розмаху обхвату від Комара до Богатиря і Одрадного. Але в такому випадку саме "охоплення" може знову не спрацювати. ЗСУ знову отримають шанс "випрямити" лінію фронту і противник знову буде вимушений зупинитися, як під Покровськом. Гадаю, саме тому російське командування й досі продовжує плекати надію на відчутно більші розмах і глибину. Воно розуміє, що невеликі (тактичні) охоплення та обходи окремих сіл та ділянок не приносять радикального "перелому".
У цьому сенсі наступ УВ "Схід" з півдня на північ та дії частини сил 51-ї ЗВА разом із 90-ю ТД на Новопавлівському напрямку є скоординованою черговою спробою оточити та обійти з флангів все наше угруповання, яке обороняється по обох берегах річки Вовча.
При цьому також слід пам'ятати, що:
- на Покровському напрямку ворог, очевидно, "забуксував";
- наступ на Костянтинівку (Краматорський, Торецький та Костянтинівський напрямки), який готують росіяни, теж поки що не перейшов в активну фазу, хоча вони розгорнули там 8-му ЗВА;
- на Куп'янському та Лиманському напрямках, очевидно, УВ "Захід" та "Північ", м'яко кажучи, також вибилися з графіка. Хоча їм вдалося перетнути Оскіл і закріпитися на плацдармах на північ від міста;
- "звільнення" Курської області хоча й продовжується, але відбувається із певними труднощами.
Тут дуже доречно згадати про стан стратегічних резервів російської армії. Особливо в контексті того, що вона збирається робити навесні та влітку 2025 року. І це поки що без урахування того, що збирається робити українська армія.
Колонка є особистою думкою автора, редакція 24 Каналу може не поділяти її.