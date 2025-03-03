Ворог намагається організувати прорив: що зараз відбувається на фронті

Командування угруповання військ противника "Схід" найближчим часом намагатиметься організувати прорив до села Комар на Великомихайлівському напрямку, а також вихід на оперативні тили угруповання ЗСУ, яке веде важкі оборонні бої на Новопавлівському напрямку.

Що треба знати про російські війська

Це один з найбільш ймовірних намірів ворожого командування. Тому варто більш предметно розібратися в тому, що відбувається на Великомихайлівському та Новопавлівському напрямках. Про це заявив Костянтин Машовець, інформує 24 Канал.

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Для початку розберемося зі складом сил і засобів противника.

Основу ударного угруповання УВ "Схід", яке зараз веде наступ на Великомихайлівському напрямку, складають війська двох його загальновійськових армій – 5-ї та 36-ї.

5-та ЗВА діє силами 127-ї мотострілецької дивізії, яка розгорнута у складі всіх своїх 4 "лінійних" полків, та 60-ї ОМСБр. Своєю чергою, 36-та ЗВА діє силами двох бригад – однієї мотострілецької бригади та однієї танкової бригади. Крім цих сил, на цьому напрямку також діють підрозділи двох бригад морської піхоти і 336-ї ОБр МП (Балтійський флот).

Також у смугах вищезазначених армій розгорнутий своєрідний "набір" приданих сил та засобів противника. Наприклад, частина сил 34-ї ОМСБр (зі складу 49-ї ЗВА), кілька стрілецьких полків "мобілізаційного резерву" так званої "ДНР", бригада спеціального призначення та низка частин і з'єднань зі складу армійських комплектів обох загальновійськових армій.

Також слід зазначити, що до складу сил і засобів УВ "Схід" входить низка формувань, які діють на сусідніх напрямках – 35-та ЗВА, що розгорнута на Гуляйпільському напрямку, та 57-ма ОМСБр, яка була перекинута на Новопавлівський (колишній Курахівський) напрямок.

Очевидно, що сили та засоби, що діють у південному секторі Новопавлівського напрямку, разом із 57-ю ОМСБр зі складу 29-ї ЗВА, а також 39-та ОМСБр та зведена тактична група 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії зі складу 68-го армійського корпусу теж підпорядковані командуванню УВ "Схід".

За різними оцінками, ударна оперативно-тактична група, яка веде зараз наступ на Великомихайлівському напрямку, за винятком 35-ї ЗВА та Новопавлівського напрямку, нараховують:

особового складу – до 49 – 50 тисяч;

танків – до 275 – 280 одиниць;

бойових броньованих машин, зокрема й тягачів типу МТ-ЛБ та бронеавтомобілів – близько 625 – 630 одиниць;

ствольної артилерії, зокрема 120-міліметрових мінометів – близько 350 – 360;

РСЗВ – до 80 – 85 мобільних пускових установок;

ну і на цьому ж напрямку є підрозділ Ракетних військ, на озброєнні якого перебувають приблизно 6 – 8 пускових установок ОТРК.

Відразу хочу попередити, що ці дані не зовсім свіжі і не враховують втрати, які ворог зазнав у боях за Велику Новосілку, а також в попередній період. Швидше за все, що стосується танків і бойових броньованих машин, то ці цифри завищені. Особового складу також може бути значно менше.

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Крім того, слід мати на увазі, що згадані вище частини та з'єднання противника не завжди діють у повному складі. Ситуація на кшталт "без одного-двох батальйонів" – аж ніяк не рідкість для цього напрямку.

Ситуація з російським наступом

Тепер про поточну ситуацію, основні напрямки та ділянки, де противник виявляє значну активність.

Зараз загальний сенс наступу цього угруповання полягає в поступальному просуванні з півдня на північ і північний захід, уздовж обох берегів річки Мокрі Яли.

Передові підрозділи 127-ї МСД 5-ї ЗВА, зайнявши в попередні кілька днів населений пункт Бурлацьке, ведуть наступ у напрямку села Шевченко та на північ у напрямку села Веселе. Також підрозділи ведуть наступ у напрямку Привільного та Вільного Поля.

Їхнє найближче завдання очевидне – повністю зайняти район Шевченко – Бурлацьке – Привільне – Вільне Поле і вийти на рубіж Шевченко – Дніпроенергія по західному берегу річки Мокрі Яли.

Своєю чергою, передові підрозділи 37-ї ОМСБр, а також 40-ї та 336-ї ОБр МП продовжують досить результативно просуватися вздовж східного берега у напрямку Дніпроенергії з боку Новоочеретуватого та Роздольного. Їм вдалося зайняти Новоочеретувате і "зав'язати" бої за Скудне.

Водночас командування УВ "Схід" притримує частину своїх сил і засобів, мабуть, маючи на увазі їхнє подальше введення в бій, як "ешелон розвитку успіху". Зокрема, це стосується частини сил 60-ї ОМСБр та 5-ї ОТБр, а, можливо, і 34-ї ОМСБр.

Враховуючи ситуацію на сусідньому Новопавлівському напрямку, суть задуму противника стає цілком зрозумілою. Окупанти хочуть прорватися на трасу Запоріжжя – Донецьк (десь на ділянці Піддубне – Комар). Таким чином згорнути оборону ЗСУ на всьому південному секторі Новопавлівського напрямку, перерізавши низку ключових комунікацій, за допомогою яких здійснюється матеріально-технічне забезпечення українських підрозділів, що протистоять їм. Адже упродовж останніх 3 – 5 днів у цих смугах противник не має суттєвого просування, попри те, що веде запеклі бої в районі Преображенки та Андріївки.

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Це цілком зрозуміле й очевидне бажання ворожого командування. Питання в іншому – для того, аби здійснити ривок до дороги, росіянам доведеться наступати на досить широкому фронті. Це означає необхідність ввести у бій не тільки ті самі "притримані" резерви, а й додаткові сили. Причому зробити це доведеться виключно у секторі УВ "Схід".

Можливе перенесення основних зусиль зі смуги 5-ї ЗВА в смугу 36-ї ЗВА і звуження розмаху обхвату від Комара до Богатиря і Одрадного. Але в такому випадку саме "охоплення" може знову не спрацювати. ЗСУ знову отримають шанс "випрямити" лінію фронту і противник знову буде вимушений зупинитися, як під Покровськом. Гадаю, саме тому російське командування й досі продовжує плекати надію на відчутно більші розмах і глибину. Воно розуміє, що невеликі (тактичні) охоплення та обходи окремих сіл та ділянок не приносять радикального "перелому".

У цьому сенсі наступ УВ "Схід" з півдня на північ та дії частини сил 51-ї ЗВА разом із 90-ю ТД на Новопавлівському напрямку є скоординованою черговою спробою оточити та обійти з флангів все наше угруповання, яке обороняється по обох берегах річки Вовча.

При цьому також слід пам'ятати, що:

на Покровському напрямку ворог, очевидно, "забуксував";

наступ на Костянтинівку (Краматорський, Торецький та Костянтинівський напрямки), який готують росіяни, теж поки що не перейшов в активну фазу, хоча вони розгорнули там 8-му ЗВА;

на Куп'янському та Лиманському напрямках, очевидно, УВ "Захід" та "Північ", м'яко кажучи, також вибилися з графіка. Хоча їм вдалося перетнути Оскіл і закріпитися на плацдармах на північ від міста;

"звільнення" Курської області хоча й продовжується, але відбувається із певними труднощами.

Тут дуже доречно згадати про стан стратегічних резервів російської армії. Особливо в контексті того, що вона збирається робити навесні та влітку 2025 року. І це поки що без урахування того, що збирається робити українська армія.