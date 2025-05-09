Росія створює на провобережжі Херсонщини "мертву зону", – Волошин

Росія продовжує наступати на українські землі. Зокрема, на правобережжі Херсонської області ворог намагається створити так звану "мертву зону".

Там окупанти навмисно б'ють по житловій забудові. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника Сил оборони півдня Владислава Волошина в етері "Новини LIVE".

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Яка ситуація на Херсонщині

За словами Волошина, росіяни "полюють" на мирних жителів правобережної Херсонщини. Вони прагнуть створити там "мертву зону", примусивши людей залишити свої домівки.

Він додає, що наразі між мешканцями правобережжя та лівим берегом, де перебувають російські військові, є лише річка Дніпро. На його думку, за сьогоднішніх обставин це досить невелика відстань.

Ворог перебуває зовсім недалеко і здійснює вогневий вплив на наше населення, застосовуючи FPV-дрони майже як на полюванні. Ворог намагається створити там "мертву зону", завдаючи ударів і по мирному населенню, і по цивільній забудові, щоб в прибережній зоні були лише військові, щоб по них він міг без перешкод завдавати ці удари,

– пояснює Волошин.

Він зазначає, що заради цього російські солдати застосовують тактику терору проти місцевого населення. За словами речника Сил оборони півдня, вони цілеспрямовано вбивають мирних людей, руйнують цивільний транспорт та житлові будинки.

Раніше у ЗСУ розповіли, що російська армія посилила спроби форсувати річку Дніпро на Херсонщині, застосовуючи невеликі групи, які підтримуються дронами. Попри те, що на лівобережній Херсонщині наразі не спостерігається достатніх сил для масованого форсування, обстріли правобережжя посилюються.