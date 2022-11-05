Так нічого і не навчився: в ISW назвали помилку, якої Путін знову припускається на Донбасі

Україна продовжує титанічно протистояти російській агресії. І поки наше військо щоденно навчається та стає кращим, у ворога все навпаки. Ба більше, навіть Путін так нічого і не навчився.

Про це свідчить черговий аналіз з Інституту з вивчення війни. Укладачі звіту зауважили, що для відновлення наступу на Донецьку ворог може використати мобілізований персонал. Але, швидше за все, досягнути значних операційних успіхів загарбникам не вдасться.

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Атаки на Донбасі посилюються

За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, окупанти втричі збільшили інтенсивність бойових дій. Це спостерігається на окремих ділянках фронту, де фіксують до 80 штурмів на день.

Водночас у Генштабі зауважили, що окупанти зосереджують наступ у напрямку Бахмута, Авдіївки та західної частини Донеччини. Так, 4 листопада речник Східного угруповання військ України Сергій Череватий зауважив, що окупанти прагнуть взяти під контроль Бахмут і Соледар. Мовляв, це дозволить ворогові похизуватися певними успіхами, а також оголосили про буцімто "звільнення" Донбасу. По факту, це зовсім не означатиме контроль усього регіону.

За словами Череватого, на Бахмутському напрямку багато мобілізованих, хоч їх там і не мало б бути. Особливо, якщо враховувати значну кількість бійців ПВК "Вагнера", а також проксі-підрозділів.

Путін і його військо робить ту саму помилку

Укладачі звіту зазначили, що підвищення інтенсивності російських ударів на Донеччині, ймовірно, свідчить про те, що вони повторюють свою помилку на цій ділянці фронту. За словами аналітиків, збільшення кількості особового складу на передових позиціях дійсно може дати певного успіху на Донеччині.

Але слід розуміти, що погана підготовка, матеріально-технічне забезпечення та командування все ще вставляють палки в колеса. Тож очікувати на значні операційні успіхи не варто. А отже, усі ці наступи можуть не мати суттєвого впливу як на хід, так і на результат війни.

Яка ситуація на Донбасі зараз

Глава ОВА Павло Кириленко зауважив, що по Бахмуту російські військові б'ють з усього, що лише мають. Водночас вони не мають ані сил, ані можливостей прорвати нашу лінію оборони.

Снайпер 24-го окремого штурмового батальйону 53-ї бригади з позивним "Осман" розвіяв міфи про "успіхи" окупантів на фронті. Він зазначив, що серед наших захисників дійсно є полонені та втрати. Але це не заважає їм стояти до кінця та боронити рідну землю. Водночас заяви про те, що окупанти буцімто поразку одного з наших батальйонів під Бахмутом – лише вологі мрії ворога.

Він же пояснив, чому ворогові вкрай важливо захопити Бахмут. Його стратегічна цінність полягає саме у трасі, а не місті. Нею окупанти зможуть перекидати сили. Якщо ж цього ворог не зробить до зими, то просто не зможе пересуватися земляними дорогами й околицями.

Нагадаємо, що раніше Путін поставив за мету взяти під контроль Бахмут до кінця жовтня. З цією метою окупанти не лише регулярно йдуть в атаки на цьому напрямку. Вони ще й завдають ударів по цивільному населенню, яке там залишилося.

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