У ворога з'явилося нове завдання, – Штупун про бойові дії на Таврійському напрямку

Ворог не полишає атак на Таврійському напрямку. Окупанти й далі намагаються оточити Авдіївку, однак тепер мають ще одне завдання – зайти в Новомихайлівку.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. Він наголосив, що російські військові найбільш активні саме на Авдіївському та Мар'їнському напрямках, передає 24 Канал.

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Росіяни хочуть зайти в Новомихайлівку

На Авдіївському та Мар'їнському напрямках фіксується найбільше бойових зіткнень з ворогом. Так, лише протягом минулої доби на Таврійському напрямку було відбито 51 атаку, у той час, як Генштаб ЗСУ зафіксував усього 94 бойових зіткнення. Штупун також додав, що вже понад тиждень середньодобова кількість російських атак тримається на рівні 50.

Окрім того, ворог активніше почав використовувати бронетехніку. Також зросла кількість авіаударів. Лише протягом минулої доби російські військові 41 раз застосовували авіаційне озброєння.

Штупун також повідомив, що окупанти не відмовилися від планів оточити Авдіївку, однак тепер мають ще одне завдання.

Наразі у ворога з'явилося ще завдання – зайти в Новомихайлівку, щоб повністю її взяти,

– повідомив Штупун.

Ворог продовжує атакувати, попри колосальні втрати. Зокрема, лише на Таврійському напрямку протягом минулої доби втрати окупантів становили 485 особового складу. Загальні втрати в озброєнні та військовій техніці минулої доби склали 44 одиниці, серед яких:

6 ББМ,

3 артсистеми,

23 БпЛА,

11 автомобілів,

1 одиниця спеціальної техніки,

1 інший важливий об'єкт противника.

Де ворог намагатиметься тиснути на Бахмутському напрямку

Окупанти не полишають атак і на Бахмутському напрямку. Офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков розповів, що на цій ділянці фронту російські військові мають на меті захопити Часів Яр.

Вони будуть намагатися тиснути, просто тиснути. Це підтверджує те, що вони посилили тут угруповання – на сьогодні воно складає 80 тисяч. Сюди вони кинули основні сили добровільного штурмового корпусу. Можемо сказати, що вони намагатимуться нас протиснути,

– заявив він.