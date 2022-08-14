росіяни намагаються захопити трасу біля Пісків: військовий експерт пояснив її важливість

За даними британської розвідки, окупанти намагаються захопити трасу M04 біля Пісків. Ця дорога важлива для логістики українських військ на цьому напрямку.

Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, російські окупанти хочуть взяти трасу під свій контроль, щоб ускладнити забезпечення українських підрозділів в цьому регіоні.

До теми У мережі показали наслідки "русского мира" в Авдіївці: моторошні кадри

росіяни майже ніколи не мали успіху в таких операціях

З початку повномасштабного вторгнення окупанти неодноразово ставили за мету захопити або взяти під вогневий контроль важливі для ЗСУ дороги. Зокрема, таке завдання росіяни намагалися виконати і під час затяжних боїв за Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

Чому російські сили намагаються захоплювати та перерізати шляхи? Все для того, щоб не давати належним чином підвозити все необхідне для ведення бойових дій, – зазначив Мусієнко.

Утім, практично жодного разу російські війська не змогли брати під контроль стратегічно важливі для української армії траси. Окрім цього, командування ЗСУ завжди продумує альтернативні варіанти постачання боєприпасів та всього необхідного. А якщо ситуація стає загрозливою, то військові мають план, як безпечно відійти з території без великих втрат.

На Сході йдуть запеклі бої за Піски: дивіться відео

Нагадаємо, зараз на Донеччині тривають запеклі бої. Як розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, Піски зараз перебувають під контролем України, хоч окупанти вже тиждень брешуть про захоплення.

Також окупанти намагаються атакувати біля Красногорівки та Первомайського. 13 серпня загарбники в черговий раз йшли в наступ на Мар'їнку.