Росіяни хочуть запустити фейк, що українці здають зброю від союзників

Росія продовжує вести брудну інформаційну війну проти України. Тепер вони хочуть запустити фейк про те, що українські захисники здають зброю від союзників та передають на благо російській армії.

Росіяни створюють фейки про знищення українцям зброї, яку передають союзники

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, наголосивши, що це свідчить про усвідомлення росіянами програшу у цій війні.

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Росія починає "фейкову операцію" щодо зброї, яку нам передають союзники. Вони розуміють, що програють війну, бачать свою відсталість і прагнуть "збити" поставки озброєнь будь-якими методами,

– зазначив Єрмак.

Керівник ОП розповів, що один з останніх фейків – буцімто знищення переданих Словаччиною ЗРК С-300. Водночас цю інформацію вже спростував прем'єр Едуард Хегер.



Спростування фейку про знищення винищувачів / Скриншот Єрмак

Про плани росіян

Єрмак наголосив, що українському уряду відомі сценарії росіян.

Назву один з них. Вони можуть запускати фейки, що українські солдати буцімто здаються зі зброєю від союзників і вона масово переходить на озброєння російської армії,

– розповів Єрмак.

Тож в ОП попередили про подібні фейки. Адже зброя в руках воїнів ЗСУ виключно відправляє ворога на той світ.

Тому російська душа може і далі жити у власних рожевих мріях, поки ще жива,

– іронічно написав Єрмак.

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