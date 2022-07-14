Запуск "Азоту", анонсований окупантами, може призвести до техногенної катастрофи, – Гайдай

російські окупанти анонсували запуск заводу "Азот" у Сєвєродонецьку. Але очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай наголосив, що це може призвести до техногенної катастрофи.

Так, днями російські пропагандистські ЗМІ заявили, що росія хоче відновити діяльність Сєвєродонецького "Азоту". Натомість Group DF, до складу якого входить завод, наголошують, що це вкрай небезпечно через значні руйнації на території комбінату.

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Завод "Азот" сильно пошкоджено

Запустити завод "Азот" безпечно неможливо без спеціалістів:

Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено обидва цехи аміаку 1-А та 1-Б, цех азотної кислоти.

Постраждала практично вся інфраструктура підприємства – системи водопостачання та водоочищення, система енергозабезпечення, логістичне та залізничне господарство (пошкоджено залізничне полотно, склад, вузли перевантаження), зруйновано два сховища метанолу, пошкоджено чотири сховища КАС.

Система електропостачання "Азоту" теж повністю зруйнована. Завод не може отримувати електроенергію ані від "Луганського енергетичного об’єднання", де пошкоджено опори та силові трансформатори, ані від підстанції Кремінська 500 кВ, оскільки станцію просто розбито.

Руйнування системи очищення стічних вод "Азоту" (цех водопостачання) завдало значних збитків і самому Сєвєродонецьку. До повномасштабної війни підприємство забезпечувало очищення 100% стічних вод міста.

Окупанти вже запрошують жителів окупованого міста на роботу

Гайдай розповів, що російські загарбники вже розшукують в окупованому Сєвєродонецьку працівників "Азоту" та запрошують на роботу, розповідаючи байки про те, що повернуть хімзавод до життя. Очільник Луганської ОВА наголосив, що це неможливо й таким чином росіяни лише наражають на небезпеку людей.

Спроба запустити виробництво з порушенням базових правил безпеки може призвести до жертв та техногенної катастрофи для всього регіону. Масштабні руйнування на заводі не сумісні з його безпечною діяльністю,

– сказав Гайдай.

На жаль, у червні 2022 року росіяни таки окупували Сєвєродонецьк. У місті тривали важкі вуличні бої, проте згодом ЗСУ довелося відійти на більш укріплені пропозиції.

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