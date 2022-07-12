росіяни намагаються готувати прорив у напрямку Краматорська, – Веніславський

Окупанти не полишають спроби наступу на Донбасі. У Генштабі ЗСУ зазначали, що російські підрозділи готуються активізувати бойові дії за Краматорськ та Бахмут. Зокрема, відомо, що вони планують прорвати оборону ЗСУ у напрямку Краматорська.

Про це 24 каналу розповів член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський. Він каже, що знищення складів окупантів радикальним чином не змінило плани ворога, адже радянських боєприпасів в росії є багато.

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Як окупанти отримують боєприпаси

За словами Веніславського, росіяни передають боєприпаси з росії на окуповані території через Ростовську, Курську та Бєлгородську області.

Також у Бєлгородській області база відновлення пошкодженої російської техніки налічує близько 900 одиниць. Це після ремонту знову кидатимуть на територію України,

– повідомив він.

Член комітету ВР з нацбезпеки та оборони запевняє, що така ж ситуація з боєприпасами, ешелони йдуть. "Але ми робимо все, щоб знищувати склади і порушувати логістичні маршрути", – каже він.

Ворог готує прорив у напрямку Краматорська

Веніславський вважає, що для ворога досі мета №1 – захопити Луганську та Донецьку області.

За його словами, зараз відбуваються перегрупування – відводяться ті підрозділи, які зазнали великих втрат, на їхнє місце заводять нові війська.

За даними розвідки, на території України постійно перебувають близько 110 батальйонно-тактичних груп. І їхня кількість на Донецькому напрямку залишається практично незмінною.

Ворог намагається готувати прорив у напрямку Краматорська. З боку Харківщини також готуються ударні угруповання в напрямку Слов'янська. Тому найближчі дні будуть важкими,

– наголосив Веніславський.

Він додав, що ворог буде намагатися досягнути цієї тактичної мети, про що він всюди каже.

Веніславський про ситуацію на фронті та знищення складів окупантів:



До слова, протягом минулої доби, 10 липня, на Краматорському напрямку зі ствольної артилерії обстрілювали Сіверськ, Закітне, Серебрянка, Григорівка, Білогорівка, Верхньокам’янське та Спірне.

Водночас російський публіцист Андрій Піонтковський вважає, що найближчою метою путіна у війні проти України буде Слов'янськ. А паралельно з цим ЗСУ продовжують свій контрнаступ на Півдні.