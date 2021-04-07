Відкупитись від кримінальної справи: росіяни хотіли дати хабар українським поліцейським

На Дніпропетровщині затримали двох громадян Росії. Вони спробували домовитись з представниками поліції, запропонувавши їм гроші. За хабар росіяни просили не розпочинати кримінальне провадження.

Хабар фігуранти провадження давали заступнику поліції Павлограда. За це він мав закрити кримінальне провадження.

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Вийшло, проте, не так, як хотілось би громадянам Росії. Поліцейський подав рапорт про спробу хабаря Департаменту внутрішньої безпеки. Тепер за спробу підкупу службової особи росіянам загрожує термін ув'язнення – до 8 років.

Проти росіян спочатку відкрили справу за шахрайство

Як виявилось, поліція Павлограда розпочала кримінальне провадження за фактом шахрайства. Двоє чоловіків, начебто продаючи інструменти, "обібрали" місцевого жителя на 20 тисяч гривень. Зловмисниками виявились 28-річний та 37-річний росіяни. Вони тимчасово мешкали у Дніпрі.

Поліцейському чоловіки пропонували 30 тисяч гривень

Аби відкупитись від суду за шахрайство фігуранти справи і хотіли заплатити місцевому високопосадовцю у поліції 30 тисяч в українській валюті. Затримали хабарників-невдах відразу у кабінеті правоохоронця. Речові докази вилучили. Наразі громадяни Росії перебувають у СІЗО. Їм вручили підозри.

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