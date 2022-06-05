Росіяни хотіли втекти через кордон, але їх піймали свої ж і змусили повернутися на фронт

Російські загарбники намагаються уникати прямих зустрічей зі військовими Збройних сил України, а відтак намагаються навіть втекти через кордон.

Росіяни бояться ЗСУ

Не допомогають навіть погрози та загороджувальні загони з так званих "кадирівців". Моральний стан російської армії катастрофічний.

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Попри погрози про притягнення до кримінальної відповідальності, загороджувальні загони з так званих "кадировців" та посилений контроль з боку "особістів" та прикордонників, російські окупанти всіма можливими способами намагаються залишити територію України,

– йдеться у повідомленні.

У розвідці зазначають, що командування 30-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї загальновійськової армії Росії приховує масові дезертирства та погрожує солдатам розстрілами.

Намагаються втекти через кордон

Один із підрозділів бригади було затримано при спробі перетину державного кордону в районі пункту пропуску "Шияни" (Бєлгородська область). Їх насильно повернули в зону активних бойових дій.

Тепер у підрозділі обговорюють можливість здачі в полон захисникам України. І це не дивно, адже це чи не єдиний шанс вижити.

Втрати серед особового складу не додають мотивації ворогу

Станом на 5 червня українські воїни ліквідували вже близько 31 150 окупантів. Також російські загарбники втратили чимало техніки.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. За даними Генштабу ЗСУ, сюди для доукомплектування підрозділів, які зазнали втрат, ворог перекинув понад 20 одиниць озброєння та військової техніки.

До слова, за минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито 5 атак ворога: знищено 3 танки, 4 артилерійські системи, 11 бойових броньованих машин, 26 одиниць автомобільної техніки

ЗСУ успішно стримують російські атаки

Фахівці Інституту вивчення війни наголосили, що українські війська успішно гальмують російських загарбників на Луганщині. Тож спроби наступу росіян на Сєвєродонецькому напрямку провальні.

Натомість контратаки ЗСУ у Сєвєродонецьку успішні. Як відомо, ще 3 червня українські захисники відбивали наступи Росії на Сєвєродонецьк і активно перешкоджали просуванню Росії на Лисичанськ з південного заходу.

Наразі ж, за словами керівника Луганської ОВА Сергія Гайдая, місто на половину контролюють ЗСУ, наполовину поки що російські загарбники. Однак, Гайдай вважає, що ЗСУ мають можливості відбити місто у російської армії.

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