Росіяни ховають військові кораблі за торговельними суднами: підступна тактика

Російські окупанти вивели на рейд Севастополя торговельні судна з вимкненими системами ідентифікації. Поблизу них розмістили військові кораблі.

Як повідомляють у Військово-Морських силах ЗСУ, росіяни знову почали вдаватися до підступної тактики, яку неодноразово застосовували з 2014 року. Тільки тепер вони відтворили її на морі.

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Десь торговельне судно, десь – військове

Російські загарбники вивели на рейд тимчасово окупованого Севастополя судна торговельного флоту, які неможливо розпізнати. Все через те, що в них вимкнена сучасна система ідентифікації AIS. Вона дозволяє зрозуміти, що перед вами цивільне судно.

Поблизу них російські окупанти розмістили власні військові кораблі, які можуть обстрілювати ракетами українські міста.

Ховаючи за ними свої військові кораблі, окупанти продовжують руйнувати мирні українські міста та вбивати наших громадян крилатими ракетами типу "Калібр". Все це вкотре показує справжнє обличчя російської федерації, – наголошують у Військово-Морських силах ЗСУ.

Росіяни розмістили військові кораблі поруч з цивільними / Фото Військово-Морські сили ЗСУ

На кожен російський корабель знайдеться свій "Гарпун"

Наприкінці травня в Міністерстві обороні наголосили, що Україні передають пускові установки наземного базування та протикорабельні ракети Harpoon. Сучасну та новітню зброю Збройні Сили України отримають від Данії, Великої Британії та Нідерландів. Відомо, що до цього процесу долучаться й інші держави.

Міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що ці ракети захистять українські береги від непроханих гостей. Тому в напрямку крейсера "Москва" можуть піти й інші ворожі кораблі. Якщо хтось з російських матросів не пробував дайвінг, то в них буде перша і єдина нагода побачити глибини Чорного моря.

Військовий експерт Олег Жданов вважає "Гарпуни" реальною загрозою для російських кораблів. Фактично вони не зможуть тепер безпечно підійти до українських берегів.

Загалом "Гарпун" має три дальності пуску – 90, 120 та майже 300 кілометрів. Наразі невідомо, які саме ракети отримали Військово-Морські сили ЗСУ.

"Гарпуни" можуть бути довго непомітними для ворожих систем ППО та ПРО, якщо знати точне місце розташування цілі. Якщо місце приблизне, то вмикається спеціальна головка самонаведення, яка шукає корабель. В такому випадку системи ППО швидше виявлять ракету.

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