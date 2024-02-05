Росіяни кілька разів накрили вогнем Херсон: вбили чоловіків в авто і жінку на вулиці

Російські військові 5 лютого з артилерії обстріляли Херсон. Під ворожий вогонь потрапив автомобіль з цивільними. Загинули троє людей.

Про наслідки обстрілу розповів керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За його словами, станом на зараз росіяни продовжують накривати вогнем центр міста.

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"У центральній частині Херсона російські окупанти обстріляли легковий автомобіль. Внаслідок обстрілу він загорівся", – повідомив Прокудін.

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили в салоні машини тіла двох загиблих чоловіків.

Унаслідок обстрілу загорілось авто: відео

Відомо також, що унаслідок обстрілу ворога постраждав 24-річний херсонець. За словами Прокудіна, його з вибуховою травмою доставили до лікарні.

В обласній прокуратурі Харківської області повідомили, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством.

В авто знайшли тіла двох загиблих чоловіків / Фото Харківської обласної прокуратури

Ворог продовжує накривати вогнем місто

Згодом в ОВА повідомили, що росіяни продовжують обстрілювати центр Херсона. Через артилерійський удар загинула жінка 66 років. Вона отримала травми, несумісні з життям.

За словами Прокудіна, на момент обстрілу жінка перебувала на вулиці.

Водночас у МВС повідомили, що унаслідок сьогоднішніх обстрілів росіян Херсону загинули уже четверо людей. Ще одна людина – отримала поранення.

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