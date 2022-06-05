Росіяни кинули основні зусилля на оточення ЗСУ біля Сєвєродонецька і Лисичанська

На Донецькому напрямку окупанти докладають усіх зусиль для наступу на Лисичанськ та Сєвєродонецьк. Наразі росіяни контролюють східну частину обласного центру Луганщини.

У Генштабі ЗСУ кажуть, що ворог хоче оточити наші війська в районі Лисичанська та Сєвєродонецька. Мета росіян – заблокувати основні логістичні шляхи.

До теми ЗСУ успішно стримують російські атаки на Луганщині, зокрема в Сєвєродонецьку, – ISW

Окупанти хочуть захопити панівні висоти

Російські війська намагаються штурмувати Сєвєродонецьк за підтримки артилерії. Також вороги пробують наступати у напрямку Ниркове – Миколаївка, аби захопити панівні висоти.

На Слов'янському напрямку ворог перегрупувався

На Слов'янському напрямку ворог завершив перегрупування військ. Російські підрозділи ведуть наступ в сторону Довгенького – Долини та Бражківки – Вірнопілля.

Тим часом на Лиманському напрямку росіяни наступають у бік Святогірська. Окупанти прагнуть витіснити наші війська на правий берег річки Сіверський Донець.

Росіяни перекидають техніку на Бахмутський напрямок

На Бахмутському напрямку раніше ворог зазнав втрат, отож сюди перекинули понад 20 одиниць озброєння та військової техніки.

На Авдіївському напрямку обстрілюють передній край нашої оборони. Також вони цілять по тилових районах наших військ. Такими діями загарбники хочуть скувати українські підрозділи.

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За минулу добу українці відбили 5 атак на Донбасі

За добу 4 червня українські захисники відбили 6 атак ворога на Луганському та Донецькому напрямках. Оборонці знищили 3 танки, 4 артилерійські системи, 11 бойових броньованих машин, 26 одиниць автомобільної техніки.

Підрозділи ППО збили бойовий вертоліт Ка-52 та два БПлА типу "Орлан-10". Зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил на Сході ліквідували ворожий літак, імовірно, Су-34.

У Сєвєродонецьку тривають бої: коротко

У місті тривають вуличні бої. Росіяни хочуть встановити повний контроль над територією Сєвєродонецька.

Частину місцевих жителів загарбники вивезли на тимчасово окуповану територію Луганщини. Наразі в Сєвєродонецьку залишаються близько 13 тисяч людей.

Тим часом російська пропаганда активно поширює фейки про начебто "провал контрнаступу" українців та їхній відступ до Лисичанська. Генштаб цю інформацію спростовує.

В Інституті вивчення війни зазначають: українська армія досить вдало діє на Луганщині, зокрема, і в Сєвєродонецьку.

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