Росіяни контролюють частину Рубіжного і зайшли в Попасну, але значних успіхів не мають, – Гайдай

Ворог намагається захопити населені пункти на Луганщині. Відомо, окупанти наразі контролюють частину Рубіжного й зайшли в Попасну, проте їх успіхи незначні.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, росіяни мають два невеликі успіхи в області.

До теми Частина людей тікає на окуповані території, бо тут росіяни бомблять, а ми там – ні, – Гайдай

Гайдай розповів, що російські війська зайшли десь на 30 – 40% Рубіжного.

Але перемогою це особливо не можна назвати, бо наші мобільні групи постійно їздять та їх "ковбасять". Позавчора був нічний бій – у орків мінус 40 людей, танк, БТР, БМП. Вчора вночі наші СЗГ виявили їхню розвідку і всіх перебили – вони там валяються, ніхто не забирає,

– каже він.

Голова Луганської ОВА додав, що окупанти також зайшли на частину міста у Попасній. Але звідти через небезпеку вивезли людей.

"Тобто якихось великих успіхів у них немає, це з огляду на те, що нас криють цілодобово з усього. Я про стрілецьку зброю не говорю – міномети, артилерія, танки, "Гради", "Смерчі", "Урагани", літаки", – додає він.

До слова, зранку 25 березня російські військові знову показали "русский мир" жителям міста Золотого на Харківщині. Ворог відкрив вогонь "Градами", кількість жертв поки невідома.

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