Окупанти продовжують красти українське зерно: подробиці від розвідки

Крадіжка українського зерна – один з улюблених злочинів російських окупантів проти України та українців. Вони продовжують його чинити, попри увагу всього цивілізованого світу.

російські окупанти дуже сподіваються на глобальну продовольчу кризу та зменшення експортних можливостей та прибутків України. Задля втілення свого божевільного злочинного плану вони блокують наші порти та крадуть зерно, а те, що не можуть вкрасти, намагаються знищити.

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Розвідники про крадіжку росіянами українського зерна

Як повідомили в Головному управлінні розвідки, росіяни не збираються збавляти обертів вивезення вкраденого в Україні зерна. Кожен крок окупантів фіксується, і згодом їм доведеться відповідати за скоєне.

13 липня кораблі росіян "матрос кошка" та "матрос пожинич", які загружені 54 тоннами краденого українського зерна, збиралися зайти в ліванський порт Бейрут. Оператором цих суден є компанія окупантів "Crane Marine Contractor LLC", яка зареєстрована в Астрахані.

Ліванська влада не захотіла брати участі у злочині росіян та заборонила розвантажувати ці судна. Окупанти скерували судна в сирійські порти Латакія та Тартус. Звідти вони збираються везти крадене зерно вантажівками, пункт призначення – країни Близького Сходу та Північної Африки.

Також відомо, що для вивезення краденого металу росіяни намагаються відновити роботу порту в Маріуполі, щоб була можливість доставити награбоване у Ростов-на-Дону. Втілити цей задум ворогу не вдається через неспроможність відновити електропостачання для роботи порту.

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