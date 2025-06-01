Росіяни "перекидають" війська у Криму: "Атеш" викрив маневр окупантів

Агенти "Атеш" зафіксували активне переміщення ворожої техніки в тимчасово окупованому Криму. Окупанти намагаються заплутати Сили оборони України, поширюючи неправдиву інформацію.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на військовий партизанський рух "Атеш".

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Партизани пояснили мету окупантів

Агенти партизанського руху викрили маневр окупантів. Росіяни поширюють неправдиву інформацію про те, що їхня техніка нібито прямує до Херсонської області для форсування Дніпра. Насправді ворог робить інше.

Насправді ворог, прагнучи заплутати Сили оборони України та приховати свої справжні наміри, перегнав велику колону техніки, витративши при цьому значну кількість палива,

– розповіли в "Атеш".

Партизани зафіксували активне переміщення військової інженерної техніки між Феодосією та Джанкоєм завдяки непотрібної активності росіян.

"Атеш" викрив маневр окупантів: дивіться відео

Отримані дані вже передали Силам оборони України.

Раніше "Атеш" повідомляли, що ворог посилює захист летовищ на тлі успішних атак Сил оборони по Криму, а також по російських аеродромах. Втім, укриття, які поспіхом зводять у Саках, можуть бути неефективними.