Бояться висадки українського десанту: окупанти будують нові фортифікації на узбережжі Криму

Російські військові бояться висадки українських десантників у тимчасово окупованому Криму, тому продовжують захищати узбережжя. Так, нові фортифікаційні споруди помітили у Бахчисарайському районі.

Про це повідомили партизани руху "Атеш". Вони також опублікували кадри нових укріплень та поділилися локацією.

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Росіяни зводять нові фортифікації в Криму

Агенти "Атеш" провели розвідку в Бахчисарайському районі. Так, поблизу населених пунктів Андріївка – Кутове виявили нові вогневі точки та фортифікаційні споруди на узбережжі Чорного моря.

Крім того, окупанти також закривають прохід моря. Вочевидь, страх російських військових, що у Криму може висадитися український десант, лише зростає.

У Росії бояться висадки українського десанту, що штовхає їх на залучення якомога більшої кількості особового складу до зведення фортифікаційних споруд і вогневих точок,

– резюмують агенти "Атеш".

Фортифікації у Бахчисарайському районі – більше у галереї

Партизани також опублікували координати, де виявили нові вогневі точки, та позначили місце на карті.

Координати: 44.838654, 33.565859



Де окупанти облаштували нові вогневі точки / Фото "Атеш"