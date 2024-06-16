Навіщо росіяни розгорнули комплекс "Бастіон": Коваленко назвав 2 можливі задуми ворога

З'явились повідомлення про те, що росіяни розгортають ракетні системи берегової оборони "Бастіон" у тимчасово окупованому Криму. Ймовірно, ворог має на меті використовувати їх для атак по території України.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що такі комплекси можна використовувати для знищення надводних цілей або для ударів по суходолу. Він додав, що "Бастіони" застосовують ракети "Онікс", якими найчастіше обстрілюють південь України.

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Яка мета противника

Олександр Коваленко припустив, що росіяни, розгортаючи комплекси "Бастіон", ймовірно, мають дві мети для їх застосування. Перша – таким чином вони можуть готуватися до десантних операцій, які, на їхню думку, планують проводити Сили оборони України у Криму.

Саме "Бастіони" вони хочуть використовувати, щоб "захистити" узбережжя,

– сказав він.

Друга – найближчим часом вони можуть розпочати атаки по Україні, використовуючи не тільки ракети "Іскандер" по півдню, але й "Онікси", які ворог довго не застосовував.

Ці ракети були на модернізації. Зважаючи на досвід їх використання у 2022 та 2023 роках, росіяни зробили висновки та розпочали процес їх удосконалення,

– зауважив військово-політичний оглядач.

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