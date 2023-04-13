Будуть втікати й все кидати, – журналіст з Казахстану сказав, яка доля росіян у Криму
Росіяни активно готуються до українського контрнаступу та деокупації Криму. Втрата Криму стане найбільшою поразкою президента Росії Владіміра Путіна.
Про це 24 Каналу розповів громадський діяч і журналіст із Казахстану Арман Шураєв. Він додав, що росіяни не віддадуть Крим без бою, а тому потрібно готуватись до серйозної битви.
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Для Путіна це стане фіаско
За його словами, починаючи з 2014 року Путін постійно використовував Крим, як важливу особисту геополітичну перемогу – ключовим його досягненням при владі. Тому втрата півострова стане для нього шокуючим ударом, подібним до політичної смерті.
"Думаю це буде серйозна битва, до якої потрібно добре підготуватись. Українські воєначальники продемонстрували усьому світу, що здатні розв'язувати найскладніші задачі, тому питання Криму буде вирішено і Путін залишиться без єдиної перемоги. Це означатиме повне фіаско і перетворить Путіна на політичний труп", – наголосив журналіст.
Арман Шураєв про шляхи деокупації Криму: дивитись відео
Шураєв додав, що росіяни втікатимуть з півострова дуже швидко. Особливо це стосується сімей військових і колаборантів, які у роки окупації активно співпрацювали з росіянами та знущались з українців, які залишились.
Україна готується до деокупації Криму
- 26 лютого, у річницю Дня спротиву окупації Криму та Севастополя, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна поверне Крим.
- Представниця Президента України в Криму Таміла Ташева розповіла, що на доручення президента підготовлено ряд першочергових кроків для деокупації півострова. Серед них – поетапна верифікація документів, виданих окупантами.
- Також будуть депортовані росіяни, які з 2014 року незаконно заїхали на територію Криму. Мова йде про сотні тисяч громадян країни-агресора.