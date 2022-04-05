Росіяни з Куп'янська і Валуйок збираються оточувати війська України у ООС, йдуть важкі бої

Після провалу наступу на всіх напрямках та шалених втрат ворог вирішив кинути свої сили на Схід України. Окупанти сподіваються пробити сухопутний коридор у Крим та окупувати Донецьку та Луганську області цілком.

Російські окупанти після відходу з Півночі України перекидають свої сили на Схід. Саме там окупант визначив свої наступні цілі після провалу "бліцкригу" та шалених втрат.

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Оточення зони ООС

Як повідомив радник Офісу Президента Олексій Арестович, Куп'янськ та Валуйки – це залізничний вузол, звідки окупанти завозять резерви та кидають на Ізюм.

Там йдуть важкі бої, адже звідти, з півночі, вони збираються оточити наші війська у зоні ООС. Харків вони вже не візьмуть, але будуть намагатися здобути перевагу в зоні ООС,

– сказав Арестович.

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