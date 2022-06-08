Росіяни максимально дезінформуватимуть, – про істерику Кремля щодо MLRS для України

Росія намагається дискредитувати процес постачання зброї в Україну. На Заході з'являється риторика, що Україна отримає зброю, війна закінчиться, а потім ця зброя буде в інших гарячих точках.

Про це для 24 каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він вважає, що така пропаганда проти українських Збройних Сил не спрацює.

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"Прекрасно розумію, що є дуже багато сил, які не зацікавлені у постачанні зброї Україні й нарощуванні за кількістю і якістю цих видів озброєння. Вони зараз намагаються вкидати в інформаційний простір повідомлення про те, що нам постачають щось старе й непридатне до використання", – сказав Мусієнко.

Процес насправді рухається

За словами експерта, також Росія намагається сказати, що Україна отримає 2 – 3 одиниці й на цьому все. Проте це не так.

Якщо простежити хронологію і подивитися на попередні 2 місяці, то чітко можемо побачити, що більше країн долучились до підтримки України, а кількість зброї зростає,

– зазначив експерт.

Він пояснив, що коли зважати на ракетні системи HIMARS чи M270, то це поки одиниці, але якщо візьмемо ствольну артилерію, то, наприклад, М777 поставили понад 100 одиниць.

"Якщо візьмемо самохідну артилерію, ті ж М109, то тільки кілька десятків надала Бельгія, до цього додаються ті, які з Норвегії й так далі. Тобто процес насправді рухається", – сказав Мусієнко.

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Російська пропаганда намагається постійно описувати, як все погано з постачанням, але це не так. Мусієнко сказав, що в окупантів здійнявся ґвалт щодо американських реактивних систем залпового вогню MLRS. Росія почала погрожувати ядерною зброєю та заявляти, що буде відповідь, якої раніше не було.

Росія боїться нової зброї

Мусієнко сказав, що вперше питання зброї для України прокоментував навіть Володимир Путін. Раніше на цю тему висловлювався тільки Сергій Лавров, Сергій Шойгу та Дмитро Мєдвєдєв. Наразі очільник Кремля запевнив у своєму інтерв'ю, що коли в України буде зброя з ракетами, які досягатимуть Росії, то буде відповідь.

"Якщо Путін він починає висловлюватися, то це свідчить про те, що вони остерігаються цієї зброї й намагатимуться максимально проводити дезінформаційні кампанії, щоб дискредитувати", – вважає Мусієнко.

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Він пояснив, що окупантам не вдасться зупинити постачання зброї та вплинути на Сполучені Штати Америки. Експерт наголосив – рішення про ленд-ліз ухвалювали не для того, щоб не скористатися ним.

"Навіть думаю, що Німеччина буде вимушена попри все поступово нарощувати допомогу. Тобто на сьогодні про згортання допомоги Україні не йдеться, хоча Росія цього дуже хоче", – сказав Мусієнко.

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