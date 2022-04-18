Росіяни в Маріуполі схиляють людей до співпраці: обіцяють компенсувати зруйноване житло в рублях

Російські окупанти в Маріуполі схиляють місцевих мешканців до співпраці. Військові з Росії намагаються провести рублеву окупацію.

Росіянам не вдалося створити потрібну картинку

Центр протидії дезінформації при РНБО повідомив про черговий фейк російської пропаганди. Росіяни схиляють людей до співпраці, обіцяючи виплатити компенсацію за зруйноване житло в рублях.

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Людям оформлюють документи для пересування. Пропаганда заявляє про велику чергу охочих отримати документ, хоча фотографії з Маріуполя говорять геть про інше.

"Людям оформлюють документи для пересування, тут же вони можуть подати заявку про відшкодування свого зруйнованого житла для подальшої компенсації. Черги величезні, багатотисячні", – повідомляють пропагандистські медіа

У ЦПД констатують, що російським пропагандистам не вдалося створити потрібну картинку.

На світлинах не більше 20 людей біля якогось приміщення з окупантською символікою. Невідповідність слів фактам пропагандистська машина РФ виправдовує тим, що "вже просто робочий день завершився і люди розходяться",

– заявили у ЦПД.

Повідомляється, що у такий спосіб Росія намагається провести рублеву окупацію, щоб потім ізолювати населення. У такий спосіб Росія діяла в ОРДЛО.

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