Тепер окупантам нема де жити: росіяни "вичистили" будинки на лівобережжі Херсонщині

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомляв, що російські загарбники почали активно скуповувати цивільні речі на ринках Херсонщини, почастішали пограбування та мародерства. Подібна ситуація спостерігалася на правому березі перед тим, як росіян вибили звідти.

Однак не варто проводити аналогії між ситуаціями на правому та лівому берегах Херсонщини, не варто шукати бажання росіян до відступу у певних їхніх діях. Про це 24 Каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов.

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Активіст повідомив, що росіяни зараз з особливою інтенсивністю грабують цивільні приміщення та житлові будинки на тимчасово окупованій території. Тому окупанти, що приходять після ротації просто фізично не можуть заселятися в покинуті квартири, бо там просто неможливо жити через відсутність елементарних речей.

Звичайні лампочки викручені, розетки вирвані з м'ясом, унітази, звісно, пральні машинки і бойлери,

– додав спікер.

Проблеми з електропостачанням

До того ж на лівобережжі спостерігаються проблеми з електропостачанням. Росіяни знищили лінії електропередач на правому березі перед відступом, цим вони унеможливили передачу електроенергії звідти на лівий берег.

Живлення лівого берега могло б відбуватися за рахунок внутрішніх резервів, однак вони зараз не працюють. Мовиться про теплову та атомну електростанції в Енергодарі, а також Каховську ГЕС, які зараз виведені з ладу.

Електроенергія доставляється туди в обмежених обсягах з Криму та Донецької області, повідомив Молчанов.

Молчанов розповів про окупантів на лівому березі Херсонщини: дивитись відео

Настрої росіян

Зважаючи на несприятливі обставини та вдалу контрбатарейну боротьбу ЗСУ, всі росіяни, які перебувають на лівобережжі, намагаються звідти всіляко виїхати.

Просто так виходити не хочуть, тому намагаються щось або дешево скупити, або пограбувати. І те, що вони пограбували, намагаються з собою не тягати, а десь продати дорожче, передусім на ринку в Джанкої,

– додав активіст.

Він зауважив, що зараз на лівому березі не видно панічних настроїв росіян чи бажання до відступу. З іншого боку, не можна сказати, що вони готові до українського удару, але поки що в них вистачає сил, щоб залякувати цивільне населення, зокрема із допомогою артилерійських обстрілів.

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